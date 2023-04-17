200 lira pul oldu: "Yeni banknot basılmak zorunda"
200 TL'nin değeri gün geçtikçe düşüyor. Ekonomistler, “Yeni banknotlar yolda” diyor.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, seçim öncesi birbiri ardına sıralanan “müjde”lerle piyasada para bolluğu yaratan ve ekonomik krizi saklamaya çalışan iktidar, bu kapsamda tedavüldeki büyük kupürlü banknot sayısını da artırıyor.
Merkez Bankası’nın güncel verilerine göre Mart 2022’de 536 milyon adet olan tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı Mart 2023’te 1 milyar 77 milyon adedi aştı. Bu tür gelişmeler ekonomi uzmanları tarafından yüksek enflasyonun temel bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
Zaten bu paranın alım gücüne bakıldığında durum net olarak ortaya çıkıyor. En büyük banknot olan 200 TL tedavüle girdiği 2009 yılından bugüne yüzde 647 değer kaybetti. O gün 200 TL’ye dolan bir alışveriş sepeti için bugün 1495 TL ödemek gerekiyor.
Almanya’nın 200 Avroluk banknotu ile Türkiye’nin en büyük banknotu kıyaslandığında, 200 Avro ile Almanya’da 700 Avroluk olan ortalama bir ev kirasının yarıya yakını ödenebilirken Türkiye’de 200 TL ile 7 bin TL’yi aşan ortalama kiranın yüzde 2’si ödenebiliyor. Frankfurt’ta yaşayan bir öğrenci olan Berfin P, bu kıyaslamayı şu sözlerle anlattı: