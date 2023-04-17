200 lira pul oldu: "Yeni banknot basılmak zorunda"

Almanya’nın 200 Avroluk banknotu ile Türkiye’nin en büyük banknotu kıyaslandığında, 200 Avro ile Almanya’da 700 Avroluk olan ortalama bir ev kirasının yarıya yakını ödenebilirken Türkiye’de 200 TL ile 7 bin TL’yi aşan ortalama kiranın yüzde 2’si ödenebiliyor. Frankfurt’ta yaşayan bir öğrenci olan Berfin P, bu kıyaslamayı şu sözlerle anlattı: