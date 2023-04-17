200 lira pul oldu: "Yeni banknot basılmak zorunda"

200 TL'nin değeri gün geçtikçe düşüyor. Ekonomistler, “Yeni banknotlar yolda” diyor.

200 lira pul oldu: "Yeni banknot basılmak zorunda" - Resim: 1

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, seçim öncesi birbiri ardına sıralanan “müjde”lerle piyasada para bolluğu yaratan ve ekonomik krizi saklamaya çalışan iktidar, bu kapsamda tedavüldeki büyük kupürlü banknot sayısını da artırıyor. 

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200 lira pul oldu: "Yeni banknot basılmak zorunda" - Resim: 2

Merkez Bankası’nın güncel verilerine göre Mart 2022’de 536 milyon adet olan tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı Mart 2023’te 1 milyar 77 milyon adedi aştı. Bu tür gelişmeler ekonomi uzmanları tarafından yüksek enflasyonun temel bir göstergesi olarak kabul ediliyor. 

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200 lira pul oldu: "Yeni banknot basılmak zorunda" - Resim: 3

Zaten bu paranın alım gücüne bakıldığında durum net olarak ortaya çıkıyor. En büyük banknot olan 200 TL tedavüle girdiği 2009 yılından bugüne yüzde 647 değer kaybetti. O gün 200 TL’ye dolan bir alışveriş sepeti için bugün 1495 TL ödemek gerekiyor. 

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200 lira pul oldu: "Yeni banknot basılmak zorunda" - Resim: 4

Almanya’nın 200 Avroluk banknotu ile Türkiye’nin en büyük banknotu kıyaslandığında, 200 Avro ile Almanya’da 700 Avroluk olan ortalama bir ev kirasının yarıya yakını ödenebilirken Türkiye’de 200 TL ile 7 bin TL’yi aşan ortalama kiranın yüzde 2’si ödenebiliyor. Frankfurt’ta yaşayan bir öğrenci olan Berfin P, bu kıyaslamayı şu sözlerle anlattı:

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