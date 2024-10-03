200 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Uçtu: Duyan Soluğu Bankada Alacak
200 Bin TL'si olan yaşadı. Bankaların mevduat faiz oranları değişti. 200 Bin TL'nin 1 aylık getirisini duyan soluğu bankada alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde yükselen faiz oranları, birikimlerini değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle yüksek miktarlarda tasarrufu bulunan bireyler, mevduat faizlerinden elde edilecek kazancı dikkatle takip ediyor. Mevduat hesapları, yüksek enflasyon dönemlerinde paranın güvenli bir şekilde değerlendirilebileceği en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.
İşte bankaların mevduat faiz oranları şu şekilde:
TEB Marifetli Hesap:
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 8.734,43 TL
Vade Sonu Tutar: 208.734,43 TL
ING Turuncu Hesap:
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 8.572,68 TL
Vade Sonu Tutar: 208.572,68 TL
Fibabanka Kiraz Hesap:
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 8.410,93 TL
Vade Sonu Tutar: 208.410,93 TL
DenizBank E-Mevduat:
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 8.249,18 TL
Vade Sonu Tutar: 208.249,18 TL
Odea Bank Yeni Vadeli Mevduat:
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 7.925,68 TL
Vade Sonu Tutar: 207.925,68 TL
Garanti BBVA E-Vadeli Hesap:
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 7.602,19 TL
Vade Sonu Tutar: 207.602,19 TL
Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı:
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 7.278,69 TL
Vade Sonu Tutar: 207.278,69 TL
Akbank Vadeli Hesabı:
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 8.087,69 TL
Vade Sonu Tutar: 208.087,43 T