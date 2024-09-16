200 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu! Faiz Oranları Değişti

Son iki ay içinde ihtiyaç kredisi faiz oranı 6,3 puan azalarak yüzde 77,9'dan yüzde 71,7'ye düştü. Faiz oranlarındaki bu değişiklik, finansman ihtiyacı olan vatandaşların daha uygun koşullarda kredi bulma arayışını artırdı.

Peki, 12 ay vadeli 200 bin TL’lik bir kredi için faiz oranı ve geri ödeme tutarı ne kadar oldu? Güncel hesaplamalara göre, kredi geri ödemeleri faiz oranlarına bağlı olarak değişiklik göstermeye devam ediyor. Bankaların sunduğu faiz oranları dikkatle takip edilirken, vatandaşlar daha düşük faiz oranlarıyla borçlanma fırsatlarını değerlendiriyor.

Peki, 12 ay vadeli 200 bin TL’nin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Kaynak: Gerçek Gündem