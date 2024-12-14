200 Bin Lira İhtiyaç Kredisinde Oranlar Yenilendi: 12 Ay Vadeli Ödeme Planı Belli Oldu

Bankalar, 200 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 12 aylık ödeme planlarını ve faiz oranlarını güncelledi. Peki hangi bankanın faiz oranı ve geri ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylı liste…

Yılbaşı öncesinde artan nakit talebine karşılık, bankalar farklı oranlarda faiz ve ödeme koşulları sunuyor. Vatandaşlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçebilmek için faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. İşte banka banka 200 bin liralık ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı…