200 Bin Lira İhtiyaç Kredisinde Oranlar Yenilendi: 12 Ay Vadeli Ödeme Planı Belli Oldu

2024'ün son günlerinde nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar, bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi seçeneklerini araştırmaya başladı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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200 Bin Lira İhtiyaç Kredisinde Oranlar Yenilendi: 12 Ay Vadeli Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 1

Bankalar, 200 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 12 aylık ödeme planlarını ve faiz oranlarını güncelledi. Peki hangi bankanın faiz oranı ve geri ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylı liste…

Yılbaşı öncesinde artan nakit talebine karşılık, bankalar farklı oranlarda faiz ve ödeme koşulları sunuyor. Vatandaşlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçebilmek için faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. İşte banka banka 200 bin liralık ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı…

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200 Bin Lira İhtiyaç Kredisinde Oranlar Yenilendi: 12 Ay Vadeli Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 2

200 BİN LİRALIK İHTİYAÇ KREDİSİNİN ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

ON PLUS

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 22.472,27 TL

Toplam Ödeme: 270.817,24 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,95

Aylık Taksit: 22.737,21 TL

Toplam Ödeme: 273.996,52 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 22.803,69 TL

Toplam Ödeme: 274.794,28 TL

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200 Bin Lira İhtiyaç Kredisinde Oranlar Yenilendi: 12 Ay Vadeli Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 3

ING

Faiz Oranı: %4,04

Aylık Taksit: 22.886,92 TL

Toplam Ödeme: 275.643,04 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %4,14

Aylık Taksit: 23.053,83 TL

Toplam Ödeme: 277.795,96 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %4,42

Aylık Taksit: 23.524,34 TL

Toplam Ödeme: 283.442,08 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %4,59

Aylık Taksit: 23.812,27 TL

Toplam Ödeme: 285.747,24 TL

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200 Bin Lira İhtiyaç Kredisinde Oranlar Yenilendi: 12 Ay Vadeli Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 4

KREDİ KULLANIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

-Uzmanlar, ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlara şu tavsiyelerde bulunuyor:

-Faiz Oranlarını Karşılaştırın: Bankaların sunduğu oranları detaylı bir şekilde inceleyerek en uygun teklifi seçin.

-Ek Masrafları Kontrol Edin: Sigorta, dosya masrafı gibi ek ücretleri göz önünde bulundurun.

-Geri Ödeme Planınızı Belirleyin: Gelir durumunuza uygun ödeme planı oluşturun.

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