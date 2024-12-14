200 Bin Lira İhtiyaç Kredisinde Oranlar Yenilendi: 12 Ay Vadeli Ödeme Planı Belli Oldu
2024'ün son günlerinde nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar, bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi seçeneklerini araştırmaya başladı.
Bankalar, 200 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 12 aylık ödeme planlarını ve faiz oranlarını güncelledi. Peki hangi bankanın faiz oranı ve geri ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylı liste…
Yılbaşı öncesinde artan nakit talebine karşılık, bankalar farklı oranlarda faiz ve ödeme koşulları sunuyor. Vatandaşlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçebilmek için faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. İşte banka banka 200 bin liralık ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı…
200 BİN LİRALIK İHTİYAÇ KREDİSİNİN ÖDEME PLANI BELLİ OLDU
ON PLUS
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 22.472,27 TL
Toplam Ödeme: 270.817,24 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 22.737,21 TL
Toplam Ödeme: 273.996,52 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 22.803,69 TL
Toplam Ödeme: 274.794,28 TL
ING
Faiz Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 22.886,92 TL
Toplam Ödeme: 275.643,04 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 23.053,83 TL
Toplam Ödeme: 277.795,96 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %4,42
Aylık Taksit: 23.524,34 TL
Toplam Ödeme: 283.442,08 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %4,59
Aylık Taksit: 23.812,27 TL
Toplam Ödeme: 285.747,24 TL
KREDİ KULLANIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
-Uzmanlar, ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlara şu tavsiyelerde bulunuyor:
-Faiz Oranlarını Karşılaştırın: Bankaların sunduğu oranları detaylı bir şekilde inceleyerek en uygun teklifi seçin.
-Ek Masrafları Kontrol Edin: Sigorta, dosya masrafı gibi ek ücretleri göz önünde bulundurun.
-Geri Ödeme Planınızı Belirleyin: Gelir durumunuza uygun ödeme planı oluşturun.