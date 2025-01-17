20 Yaşındaki Genç Piyangodan 255 Milyon Lira Kazandı! Ertesi Gün Yaptığı İlk İş Çok Şaşırttı
İngiltere’nin Carlisle kentinde yaşayan 20 yaşındaki stajyer mühendis James Clarkson, piyangodan kazandığı 255 milyon TL’lik büyük ikramiyeye rağmen hayatında büyük bir değişiklik yapmaktan kaçındı. Noel sabahı piyango uygulamasından gelen bir bildirimle milyoner olduğunu öğrenen Clarkson, ertesi gün işe giderek herkesi şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
James Clarkson, ikramiyeyi kazandığını öğrendikten sonra ailesiyle birlikte kazancını kontrol etti. Büyükannesinin evinde düzenlenen küçük bir kutlamada rosto ve şampanya eşliğinde bu önemli anı kutlayan Clarkson, ertesi gün işine dönme kararı aldı.
"İŞİMİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYORUM"
İngiliz basınına konuşan Clarkson, “İşimi seviyorum ve hayatımı normal şekilde sürdürmek istiyorum. Çalışmayı bırakmayı düşünmüyorum; çok gencim. Bu para bana ileride farklı fırsatlar sunabilir ama şu an hayatımı değiştirmek istemiyorum” dedi.
KAZANDIĞI PARAYLA YAPACAKLARINI AÇIKLADI
Milyoner olmasına rağmen mütevazı bir yaşam sürmeyi planlayan Clarkson, kazancını hem ailesine hem de kendisine fayda sağlayacak şekilde değerlendireceğini belirtti. İlk etapta ailesinin ev taksitlerini ödemeyi planlayan genç mühendis, daha sonra kendi hayallerini gerçekleştirmek için alışveriş listesi hazırladı.
Clarkson’ın kazancıyla almayı planladıkları:
Ailesinin ev taksitlerini ödemek
Gucci marka çanta
İki tasarımcı ceketi
Bir Audi marka otomobil
Manchester City kombine bileti
Cape Verde’de her şey dahil bir tatil
NORMAL YAŞAMINA DEVAM EDİYOR
Clarkson’ın büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra gösterdiği mütevazı tutum, İngiliz basınında geniş yer buldu. Genç mühendisin işine ve hayatına aynı şekilde devam etme kararı, çevresindeki insanlardan da takdir topladı.