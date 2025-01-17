20 Yaşındaki Genç Piyangodan 255 Milyon Lira Kazandı! Ertesi Gün Yaptığı İlk İş Çok Şaşırttı

KAZANDIĞI PARAYLA YAPACAKLARINI AÇIKLADI

Milyoner olmasına rağmen mütevazı bir yaşam sürmeyi planlayan Clarkson, kazancını hem ailesine hem de kendisine fayda sağlayacak şekilde değerlendireceğini belirtti. İlk etapta ailesinin ev taksitlerini ödemeyi planlayan genç mühendis, daha sonra kendi hayallerini gerçekleştirmek için alışveriş listesi hazırladı.