20 Günde Peş Peşe 4. Kez Zam Geldi! Fiyatı Yüzde 100 Arttı
Geçim derdinde olan milyonlarca vatandaşa bir kötü haber daha! Son olarak o ürüne 20 günde peş peşe 4'üncü zam geldi.
Kaynak: İHA
1 Eylül'den itibaren tezgahlarda yerini alan palamut, hem balıkçıları hem de tüketicileri sevindirmişti. Ancak, palamut balıkları 20 gün sonra soğuk sularda göç etmeye başladı. İlk başta 50 TL’den satışa sunulan palamutun fiyatı, 80 TL, 90 TL ve ardından 100 TL’ye yükseldi; şu anda ise 120 TL’den satılmaya başlandı. Balıkçılar, kaptanların palamutun soğuk sulara doğru hareket ettiğini ifade ettiklerini belirtirken, vatandaşlar tanesi 120 TL olan palamudun oldukça pahalı olduğunu düşündüklerini aktarıyor.
FİYATI 120 TL'YE ÇIKTI
Balık satıcısı Onurcan Köse, denizden balık tutan kaptanların Rusya kıyılarına yönelmeye başladığını belirtti. Köse, "Palamut sezon başında 50 TL civarındaydı ve yarım kilodan fazlaydı. Dün 800 gramlık palamudu 90 TL’ye sattık.
Karadeniz'deki fırtına nedeniyle bugün palamut az bulundu ve bu yüzden fiyatlar 120 TL’ye yükseldi. Ancak satışlarda bir problem yaşamadık; vatandaşlar yine de ilgi gösteriyor. Piyasada aynı palamudu 150 TL’ye satanlar da mevcut" dedi.
"YETERLİ PALAMUT STOKU YAPILMADI"
Köse, kaptanların palamudun Rusya’ya gittiğini ve balığın durumunun belirsiz olduğunu ifade ederek, "Bundan sonra bol miktarda palamut olabilir ya da az çıkabilir. Yeterli palamut stoku yapılamadı ve gelen palamut, günlük olarak şehirlere yetmiyor. Umarım palamut tekrar artar ve vatandaşlar uygun fiyatlarla tüketmeye devam edebilir" şeklinde konuştu.
Daha önce palamudu 50 TL’den alan vatandaşlar, şimdi 80-90 TL’ye aldıklarını ve 120 TL’lik fiyatın kendileri için yüksek olduğunu dile getiriyor. Balıkçı tezgahlarında ise barbun 80 TL, mezgit 80 TL, istavrit 60 TL, hamsi 200 TL ve çinekop da 200 TL’den satılılıyor.