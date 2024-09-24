20 Günde Peş Peşe 4. Kez Zam Geldi! Fiyatı Yüzde 100 Arttı

1 Eylül'den itibaren tezgahlarda yerini alan palamut, hem balıkçıları hem de tüketicileri sevindirmişti. Ancak, palamut balıkları 20 gün sonra soğuk sularda göç etmeye başladı. İlk başta 50 TL’den satışa sunulan palamutun fiyatı, 80 TL, 90 TL ve ardından 100 TL’ye yükseldi; şu anda ise 120 TL’den satılmaya başlandı. Balıkçılar, kaptanların palamutun soğuk sulara doğru hareket ettiğini ifade ettiklerini belirtirken, vatandaşlar tanesi 120 TL olan palamudun oldukça pahalı olduğunu düşündüklerini aktarıyor.