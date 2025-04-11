20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu

Açıklamalara göre, 20 şirketten sadece bir kısmı temettü dağıtımı yapacağını duyurdu. Aralarında Coca-Cola İçecek (CCOLA), Ulusal Faktoring (ULUFA) ve Ebebek Mağazacılık (EBEBK) gibi şirketlerin bulunduğu bazı firmalar belirli tarihlerde yatırımcılarına kâr payı vereceğini açıkladı. Temettü dağıtacak şirketlerin detayları şöyle: