20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu
Borsa İstanbul’da işlem gören 20 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) temettü kararlarını bildirdi. Uzun vadeli yatırım planları yapan ve temettü geliriyle “emeklilik” hedefleyen yatırımcılar ise açıklanan kararların ardından hayal kırıklığına uğradı. Bazı şirketler yüksek kâr açıklamalarına rağmen temettü dağıtmama kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Açıklamalara göre, 20 şirketten sadece bir kısmı temettü dağıtımı yapacağını duyurdu. Aralarında Coca-Cola İçecek (CCOLA), Ulusal Faktoring (ULUFA) ve Ebebek Mağazacılık (EBEBK) gibi şirketlerin bulunduğu bazı firmalar belirli tarihlerde yatırımcılarına kâr payı vereceğini açıkladı. Temettü dağıtacak şirketlerin detayları şöyle:
Coca-Cola İçecek (CCOLA): 26 Mayıs 2025 tarihinde, hisse başına brüt 1,0721999 TL, net 0,9113699 TL ödeme yapacak.
Naturelgaz (NTGAZ): 28 Nisan 2025’te brüt 0,5797101 TL, net 0,4927535 TL ödeme yapacak.
Bursa Çimento (BUCIM): 18 Haziran 2025’te brüt 0,0666666 TL, net 0,0566666 TL dağıtacak.
Gen İlaç (GENIL): 3 taksit halinde hisse başına brüt 0,1333333 TL, net 0,1133333 TL ödeme yapacak.
Altınkılıç Gıda (ALKLC): 3 taksit halinde brüt 0,0108688 TL, net 0,0092384 TL verecek.
LDR Turizm (LIDER): 5 taksit halinde toplam brüt 0,713012 TL, net 0,606060 TL civarında ödeme planlıyor.
Ulusal Faktoring (ULUFA): 23 Haziran 2025’te brüt 1,176779 TL, net 1,0002621 TL temettü verecek.
Ebebek (EBEBK): 2 taksit halinde toplam brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtımı yapacak.
Baydöner (BYDNR): 31 Aralık 2025’e kadar brüt 0,7130124 TL, net 0,6060605 TL ödeme yapacak.
TEMETTÜ BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI
Buna karşın aralarında Alkim Kağıt (ALKA), BMS Çelik (BMSCH), Sodaş (SODSN), KRONT, QNB Finansal Kiralama (QNBFK), TSGYO, Deniz GYO (DZGYO), Yapı Kredi (YKBNK), Frigo-Pak (FRIGO), Armada Gıda (ARMGD) gibi firmaların bulunduğu birçok şirket, temettü dağıtmayacaklarını duyurdu. Bu kararlar yatırımcı cephesinde tepkiyle karşılandı.
YATIRIMCININ BEKLENTİSİ YÜKSEK, HAYAL KIRIKLIĞI DERİN
Özellikle yıllık kârını artıran bazı şirketlerin temettü vermemesi, küçük yatırımcılar arasında güven sorununu da beraberinde getirdi. Uzmanlar, temettü politikalarının şirket stratejileriyle ilişkili olduğunu belirtse de yatırımcıların şeffaflık ve sürdürülebilir kâr paylaşımı beklentisi devam ediyor.