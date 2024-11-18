20, 50, 100 TL… Şimdi Yerinde Yeller Esiyor! Yüzde 80’den Fazlası 200 TL Oldu: Bankalardan ATM’lere Zorunlu Düzenleme

GÜNDE 3 KEZ PARA DOLDURULUYOR

Mevcut kupürlerle devam edilmesi piyasadan ve ATM’lerden küçük kupürlü banknotları silip atıyor. Bunun yanı sıra bankacılık sektörünün maliyetleri de artıyor. Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre daha önce günde 2 defa doldurulan ATM’ler son 1 yıldır günde 3 defa dolduruluyor. Maaş günleri olan 1 ve 15’lerinde bunun yanı sıra bayram tatilleri öncesinde ise ATM’lerin doldurma periyodu günde 4-5’i buluyor. Uzun bayram tatilleri öncesinde sık sık ATM’lerde para kalmadığına yönelik şikayetler de yoğunlaşıyor. Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre ATM’lerin doldurma sıklığının yanı sıra bir diğer değişiklik içine konulan kupürlerde oldu. Artık tüm tedavüldeki banknotlar ATM’de kendine yer bulamıyor. Kaynağın verdiği bilgiye göre ATM’lerin yüzde 75’i 200 TL’lik kupürlerle, yüzde 25’i ise 100 TL’lik kupürlerle dolduruluyor. Bazı bankalar çok az bir oranda da olsa 50 TL’lik banknot koymaya devam ediyor ancak sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre yer sıkıntısı nedeniyle yakında onların da 50 TL’yi tamamen kaldırmaları bekleniyor.