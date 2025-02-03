2 Yılda Bir Hasat Ediliyor: Çürüyünce Yeniyor, Kilosu 100 TL'den Satılıyor

Sivas'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve iki yılda bir meyve veren üvez ağacı, bölgenin doğal zenginliklerinden biri. Bu eşsiz meyve, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Üvez meyvesi, diğer meyvelerden farklı olarak olgunlaştıktan sonra çürüyünce yeniyor ve kilosu 100 TL'den satılıyor.