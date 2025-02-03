2 Yılda Bir Hasat Ediliyor: Çürüyünce Yeniyor, Kilosu 100 TL'den Satılıyor
Sivas'ta kendiliğinden yetişen ve 2 yılda bir hasat edilen üvez meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle siyahlaşıp çürümeye başladıktan sonra yenen üvez meyvesi pazarda kilosu 100 TL'den satılıyor.
Kaynak: İHA
Sivas'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve iki yılda bir meyve veren üvez ağacı, bölgenin doğal zenginliklerinden biri. Bu eşsiz meyve, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Üvez meyvesi, diğer meyvelerden farklı olarak olgunlaştıktan sonra çürüyünce yeniyor ve kilosu 100 TL'den satılıyor.
KİLOSU 100 TL'DEN SATILIYOR
Sivas'ta yetişen üvez meyvesi, yerel halk tarafından büyük ilgi görüyor. Kilosu 100 TL'ye kadar çıkan bu meyve, özellikle kış aylarında tezgahlarda yerini alıyor. Hem yerel halk hem de dışarıdan gelenler, üvez meyvesini sağlıklı yaşam için tercih ediyor.
MEYVE NEDEN ÇÜRÜYÜNCE YENİYOR?
Üvez meyvesinin çürük olarak tüketilmesinin nedeni, içindeki faydalı maddelerin bu süreçte daha etkin hale gelmesi. Meyve çürürken, içindeki bazı maddeler fermente olarak vücut tarafından daha kolay emilebilir hale geliyor.
"HALK ARASINDA GIDİ BOKU DENİYOR"
Salim Kalaycı, “Üvez meyvesini çocukluğumdan beri tüketiyorum. Çocukluğumda bu meyvenin ağacı bizim bahçemizde de vardı. Yaklaşık 15 yıldır yememiştim ve tekrardan çocukluğuma döndüm. Görünüş itibariyle adına ‘Gıdi boku' da deniyor. Halk tabiriyle ‘Gıdi boku', keçi pisliği demektir. Burada görünce bende aldım” diye konuştu.