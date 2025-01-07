2 Yılda 15 Ton Üretildi: 1 Milyon Lira Kazandırıyor! Kilosu 120 Lira, Piyasada Yok Satıyor

Öğrencilerin hasat ettiği ve "Gökhöyük mantarı" markasıyla piyasaya sunulan ürünler yoğun talep görüyor. Öğrenciler, bu projeden elde ettikleri cep harçlıklarının yanı sıra mezuniyet sonrasında mantar üretim sektöründe çalışmayı hedefliyor.

BOŞ ATÖLYE ÜRETİM TESİSİ HALİNE GETİRİLDİ

150 öğrencisi bulunan meslek lisesi, 3 yıl önce kullanılmayan bir atölyeyi kültür mantarı üretim tesisine dönüştürdü. Bahçe bitkileri alanında eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde mantar üretimini yakından takip ederek önemli bir deneyim kazandı. İlk iki yıl içerisinde 80 metrekarelik alanda yaklaşık 15 ton kültür mantarı yetiştirildi. Sebze hallerine satışı yapılan bu ürünler, okula önemli bir gelir sağladı.