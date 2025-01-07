2 Yılda 15 Ton Üretildi: 1 Milyon Lira Kazandırıyor! Kilosu 120 Lira, Piyasada Yok Satıyor
Amasya'daki Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle kurduğu mantar üretim atölyesi sayesinde 2 yılda yaklaşık 15 ton üretim gerçekleştirerek 1 milyon TL gelir elde etti.
Kaynak: İHA
Öğrencilerin hasat ettiği ve "Gökhöyük mantarı" markasıyla piyasaya sunulan ürünler yoğun talep görüyor. Öğrenciler, bu projeden elde ettikleri cep harçlıklarının yanı sıra mezuniyet sonrasında mantar üretim sektöründe çalışmayı hedefliyor.
BOŞ ATÖLYE ÜRETİM TESİSİ HALİNE GETİRİLDİ
150 öğrencisi bulunan meslek lisesi, 3 yıl önce kullanılmayan bir atölyeyi kültür mantarı üretim tesisine dönüştürdü. Bahçe bitkileri alanında eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde mantar üretimini yakından takip ederek önemli bir deneyim kazandı. İlk iki yıl içerisinde 80 metrekarelik alanda yaklaşık 15 ton kültür mantarı yetiştirildi. Sebze hallerine satışı yapılan bu ürünler, okula önemli bir gelir sağladı.
KİLOSU 120 TL
Bu yıl üretimin yönü değiştirildi ve istiridye mantarı üretimine başlandı. Öğrencilerin titizlikle gerçekleştirdiği ilk hasatta elde edilen ürünler, kilosu 120 TL'den satışa sunuldu.
‘HARÇLIKSIZ KALMIYORUZ’
Öğrenci İbrahim Çoban, mantar üretimiyle ilgili büyük tecrübeler edindiklerini belirterek, “Üretimi tamamen organik yapmaya çalışıyoruz. Eğitim almamızın yanı sıra okulumuza para kazandırıyoruz. Bu sayede cep harçlığımız da çıkıyor. Harçlıksız kalmıyoruz” diye konuştu.
ÜRETİME DESTEK VERİLECEK
Öğrencilerle birlikte mantar hasat eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, “Kaliteli ürün yetiştirilmesinde iddialıyız. Vatandaşlarımızı ürettiğimiz ürünleri almaya davet ediyoruz” dedi.
Öğretmen arkadaşlarını ve öğrencilerini tebrik edip okuldaki üretimi destekleyeceklerini vurgulayan Katipoğlu, “Mesleki Eğitim Politika Belgesi çerçevesinde bu çalışmaları daha iyi noktalara getirmek için paydaşlarımızla beraber gayret gösteriyoruz” diye konuştu.