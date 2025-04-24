2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altının güçlü bir yükseliş trendine girdiğine dikkat çekti. Teknik olarak bir düzeltme ihtimalinin bulunduğunu belirten Eryılmaz, temel göstergelerin hâlâ sağlam olduğunu ifade etti. Eryılmaz, ons altının kısa vadede 3.385 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü aktararak, "Yatırımcılar olası düzeltme hareketlerine karşı temkinli olmalı" uyarısında bulundu.