2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat
Altın piyasalarında rekor seviyeler gündemdeki yerini koruyor. Haftanın ikinci işlem gününe ons ve gram altın tarihi zirvelerle başladı. Küresel piyasalarda artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini hızlandırırken, ons altın ilk kez 3.500 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Yurt içinde ise gram altın fiyatı 4.300 TL’yi geçerek tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı başında 2.623 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, yüzde 33’ün üzerinde primlenerek 3.500 dolar sınırını test etti. Gram altın ise aynı dönemde 2.983 TL’den yüzde 44’ün üzerinde yükselerek 4.305 TL seviyesine çıktı. Serbest piyasada ise bu rakam 4.500 TL’yi aştı.
YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ ETKENLER
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarının sert yükselişinde etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden başkanlık görevine başlaması sonrası piyasalarda risk iştahı düşerken, yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi.
Bu süreçte dört temel etken ön plana çıktı:
ABD ile Çin arasında artan ticaret gerilimi
Başkan Trump’ın, FED Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert çıkışları
ABD hükümetinin Powell’ı görevden alma ihtimali üzerine çalışmalara başlaması
Orta Doğu ile Ukrayna-Rusya hattındaki jeopolitik tansiyon
UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR
ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altının güçlü bir yükseliş trendine girdiğine dikkat çekti. Teknik olarak bir düzeltme ihtimalinin bulunduğunu belirten Eryılmaz, temel göstergelerin hâlâ sağlam olduğunu ifade etti. Eryılmaz, ons altının kısa vadede 3.385 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü aktararak, "Yatırımcılar olası düzeltme hareketlerine karşı temkinli olmalı" uyarısında bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise fiyatlamalarda köpük oluştuğunu belirtti. Tarife savaşlarının altın talebini artırdığını kaydeden Memiş, yatırımcıların panikle hareket etmemesi gerektiğini vurguladı. Memiş, “Kısa vadede düzeltme olabilir, ancak uzun vadede yükseliş sürecektir” ifadelerini kullandı.
Yatırımcılara altın alımında temkinli olunması çağrısı yapan uzmanlar, mevcut seviyelerin teknik düzeltmelere açık olduğuna dikkat çekiyor. Uzun vadeli pozisyonlar için ise yükseliş beklentisi korunuyor.