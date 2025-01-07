2 Sanayi Devi Satışa Çıkarıldı! Sektörde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetindeki Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Serko Yay Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 100 oranındaki hisselerini satışa çıkardı.
Kaynak: AA
Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 900 milyon TL olarak açıklandı. Bu ihaleye katılmak isteyenlerin 150 milyon TL teminat yatırması gerekiyor. Öte yandan, Serko Yay Sanayi ve Ticaret A.Ş. için belirlenen muhammen bedel ise 800 milyon TL olup, bu ihaleye katılım için 40 milyon TL teminat şartı bulunuyor.
İHALENİN DETAYLARI BELLİ OLDU
Satış işlemi, kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin bir arada kullanılmasıyla gerçekleştirilecek. TMSF'nin hisse satışlarına ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. İhalelere katılmak isteyenlerin 24 Şubat 2025 saat 16.30’a kadar kapalı teklif zarflarını teslim etmeleri gerekiyor.
Serko Yay Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ihalesi, 25 Şubat 2025 saat 10.00’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında düzenlenecek.
Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ihalesi ise 26 Şubat 2025 saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacak.