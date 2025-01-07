2 Sanayi Devi Satışa Çıkarıldı! Sektörde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 900 milyon TL olarak açıklandı. Bu ihaleye katılmak isteyenlerin 150 milyon TL teminat yatırması gerekiyor. Öte yandan, Serko Yay Sanayi ve Ticaret A.Ş. için belirlenen muhammen bedel ise 800 milyon TL olup, bu ihaleye katılım için 40 milyon TL teminat şartı bulunuyor.