2 Milyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Ne Kadar? 2024 Ekim Güncel Oranlar

2024 yılı itibarıyla Türkiye’de faiz oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, özellikle yüksek meblağlarda yatırım yapmak isteyen kişiler için bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarını cazip hale getiriyor.

Bankalar, Merkez Bankası'nın kararları doğrultusunda mevduat faiz oranlarında güncellemeler yaparak müşterilerine farklı getiriler sunuyor. Bu dönemde özellikle 2 milyon TL gibi büyük bir birikim için 32 günlük mevduat getirisinin ne kadar olacağı, en yüksek faiz oranını sunan bankalar tarafından belirlenen net kazançlarla birlikte yatırımcılar için ilgi çekici bir konu.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE 2 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Yüksek birikime sahip yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduat, cazip bir getiri seçeneği sunuyor. Aşağıda Türkiye’de farklı bankaların 2 milyon TL için sunduğu 32 günlük net kazançlar ve faiz oranları bulunuyor. İşte banka banka 2024 Ekim ayında 2 milyon liranın 32 günlük mevduat faizi getirisi:

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %37,25

Net Getiri: 60.416 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.060.416 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %50,00

Net Getiri: 81.096 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.081.096 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %49,00

Net Getiri: 79.474 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.079.474 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %41,00

Net Getiri: 66.499 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.066.499 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %53,00

Net Getiri: 85.962 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.085.962 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: %48,00

Net Getiri: 77.639,34 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.077.639,34 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 68.121 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.068.121 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %53,00

Net Getiri: 85.962 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.085.962 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %46,00

Net Getiri: 74.404,37 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.074.404,37 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %50,00

Net Getiri: 80.874,32 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.080.874,32 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %54,00

Net Getiri: 87.584 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.087.584 TL

ING

Faiz Oranı: %52,00

Net Getiri: 84.109,29 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.084.109,29 TL

MEVDUAT FAİZLERİNDE BANKA SEÇİMİ VE KAZANÇ FARKLILIKLARI

Bankalar arasındaki faiz oranları, özellikle 2 milyon TL gibi büyük yatırımlar söz konusu olduğunda belirgin kazanç farklılıklarına yol açabiliyor. Yukarıdaki listeye göre en yüksek faiz oranını sunan banka, yüzde 54 faiz oranıyla Alternatif Bank olup, bu banka 2 milyon TL’lik mevduat yatırımı için 32 günde 87.584 TL net getiri sağlıyor. Diğer bankalarla kıyaslandığında, bu getiri oranı yatırımcılar için oldukça avantajlı görünüyor. Alternatif Bank’ın ardından Türkiye Finans ve CEPTETEB yüzde 53 faiz oranıyla en yüksek getiriyi sunan diğer bankalar arasında yer alıyor.

MERKEZ BANKASI KARARLARININ ETKİSİ VE FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutma kararı, bankaların mevduat faiz oranlarını doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle Türkiye gibi yüksek enflasyonla mücadele eden ülkelerde, politika faiz oranlarının yüksek seviyelerde olması bankaların sunduğu faiz oranlarını da yüksek tutmasına sebep oluyor. Bu durumda, mevduat sahipleri için banka faiz oranlarını takip etmek, yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirebilmeleri adına önem kazanıyor. Bankalar, ekonomik göstergeler doğrultusunda mevduat faizlerinde dönemsel olarak güncellemeler yapabildiğinden, yatırımcıların yüksek getiri sağlamak adına sık sık faiz oranlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERDE VERGİ

Mevduat faizlerinden elde edilen kazançlarda belirli oranlarda vergi uygulanıyor. Bu vergi oranları, mevduatın vadesine göre değişkenlik gösterebilir. 2024 yılı itibarıyla vadeli mevduatlardan elde edilen faiz gelirlerine yüzde 15 oranında stopaj uygulanıyor. Yani, 32 günlük vadeli mevduattan elde edilen net getiriler, vergilendirme sonrasında yatırımcıya aktarılıyor. Bu nedenle, bankaların sunduğu brüt faiz oranı ile net getiriler arasında fark bulunuyor.

Türkiye’de 2 milyon TL gibi yüksek bir meblağa sahip olan kişiler için vadeli mevduat hesapları cazip bir getiri sağlıyor. Bankalar arasındaki faiz oranları farklılık gösterdiğinden, yüksek getiriyi elde etmek adına faiz oranlarının güncel olarak takip edilmesi ve en avantajlı bankanın seçilmesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi