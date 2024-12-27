2 Dev Şirket Halka Arz Oluyor: Borsaya Gümbür Gümbür Geliyorlar!

SUÇ DUYURULARI VE YASAKLAR

Başkent Doğalgaz Dağıtım pay piyasasında sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve işlemlerle ilgili 18 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişilere 2 yıl süreyle borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yasağı getirildi.

Ayrıca, Borsa İstanbul pay piyasalarında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle 2 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı ve işlem yasağı süresince bir kişinin sahip olduğu tüm lisanslar iptal edildi.