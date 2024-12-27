2 Dev Şirket Halka Arz Oluyor: Borsaya Gümbür Gümbür Geliyorlar!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ ile Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin ilk halka arz başvurularına onay verdi.
Kaynak: AA
SPK bültenine göre, Gülermak’ın pay başına 125 TL, Egeyapı’nın ise pay başına 15 TL fiyatla halka arz edilmesi kararlaştırıldı.
Kurul ayrıca, HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 210 milyon TL, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 900 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı; Galatasaray Sportif AŞ’nin ise 4,32 milyar TL’lik bedelli sermaye artırımı başvurularını da onayladı.
BORÇLANMA ARACI BAŞVURULARI
SPK, Türkiye İş Bankası ve Türkiye İhracat Kredi Bankası’nın ayrı ayrı 5 milyar dolarlık, TC Ziraat Bankası’nın 13 milyar dolarlık, Garanti BBVA’nın ise 2 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracını kabul etti. Ayrıca, Qua Granite (10 milyar TL), Alnus Yatırım (1 milyar TL), Selçuk Ecza Deposu (8 milyar TL), Borlease Otomotiv (2 milyar TL) ve Şekerbank’ın (2,5 milyar TL) borçlanma aracı talepleri de onaylandı.
İDARİ PARA CEZALARI
SPK, çeşitli şirket ve kişilere yönelik toplam milyonlarca liralık idari para cezası uyguladı.
İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ: 155.567 TL
BCC Yatırım: 3.081.378,30 TL
İstanbul Portföy Yönetimi AŞ: 316.964 TL
Casa Emtia Petrol Kimyevi: 986.045,88 TL
Diriliş Tekstil: 493.022,94 TL
Ayrıca, Çan2 Termik AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 10 kişiye toplamda 8,7 milyon TL, Turkcell pay piyasasındaki işlemler nedeniyle UBS AG London Branch’e 1,17 milyon TL ceza verildi.
Diğer cezalar arasında:
Gedik Yatırım: 7.778.312 TL
Ahlatcı Yatırım: 1.814.347 TL
Phillipcapital Menkul Değerler: 139.566 TL
SUÇ DUYURULARI VE YASAKLAR
Başkent Doğalgaz Dağıtım pay piyasasında sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve işlemlerle ilgili 18 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişilere 2 yıl süreyle borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yasağı getirildi.
Ayrıca, Borsa İstanbul pay piyasalarında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle 2 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı ve işlem yasağı süresince bir kişinin sahip olduğu tüm lisanslar iptal edildi.
ERİŞİM ENGELİ VE YENİ DÜZENLEMELER
SPK, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki süreç başlattı. Öte yandan, Covid-19 salgını döneminde getirilen mobil uygulamalar ve e-posta üzerinden emir iletimi izni kaldırıldı.