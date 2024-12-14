2 Dev Şirket Bir Anda İflas Bayrağını Çekti: Sektörde Yer Yerinden Oynadı! Çalışanlar Aylardır Maaş Alamıyordu

İKİ FARKLI UZMANLIK ALANI

FSG, özellikle karmaşık özel gemilerin inşasında uzmanlaşmış bir tersane olarak bilinirken, Nobiskrug lüks yat üretimiyle tanınıyor. Ancak son dönemde her iki şirket de finansal sıkıntılar yaşıyordu. Çalışanların maaşlarının ödenmesinde yaşanan gecikmeler, tersanelerdeki kriz sinyallerini artırmıştı.