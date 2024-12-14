2 Dev Şirket Bir Anda İflas Bayrağını Çekti: Sektörde Yer Yerinden Oynadı! Çalışanlar Aylardır Maaş Alamıyordu
Denizcilik sektörünün 2 köklü firması iflas bayrağını çekti. Sektörde taşlar yerinden oynadı.
Kaynak: Artı49
Almanya'daki denizcilik sektörü, iki önemli tersanenin iflas başvurusu yapmasıyla sarsıldı. Flensburg’daki Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) ve Rendsburg’daki Nobiskrug tersaneleri, mahkemeye iflas başvurusunda bulundu. Yatırımcı Lars Windhorst’un portföyünde yer alan bu köklü şirketlerin geleceği belirsizliğini koruyor.
İFLAS SÜRECİ BAŞLADI
Flensburg ve Neumünster mahkemeleri süreci yönetmekle görevlendirildi. İflas sürecini yönetmek üzere avukatlar Christoph Morgen ve Hendrik Gittermann geçici iflas yöneticisi olarak atandı.
İKİ FARKLI UZMANLIK ALANI
FSG, özellikle karmaşık özel gemilerin inşasında uzmanlaşmış bir tersane olarak bilinirken, Nobiskrug lüks yat üretimiyle tanınıyor. Ancak son dönemde her iki şirket de finansal sıkıntılar yaşıyordu. Çalışanların maaşlarının ödenmesinde yaşanan gecikmeler, tersanelerdeki kriz sinyallerini artırmıştı.
ÇALIŞANLARI VE İŞ GÜCÜNÜ DERİNDEN ETKİLEDİ
İflas sürecinin çalışanlar ve iş gücü üzerindeki etkileri ise henüz netlik kazanmış değil. Uzmanlar, bu durumun Alman gemi inşa endüstrisinde önemli bir daralma yaratabileceği uyarısında bulunuyor.