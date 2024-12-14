2 Dev Şirket Bir Anda İflas Bayrağını Çekti: Sektörde Yer Yerinden Oynadı! Çalışanlar Aylardır Maaş Alamıyordu

Denizcilik sektörünün 2 köklü firması iflas bayrağını çekti. Sektörde taşlar yerinden oynadı.

Kaynak: Artı49

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2 Dev Şirket Bir Anda İflas Bayrağını Çekti: Sektörde Yer Yerinden Oynadı! Çalışanlar Aylardır Maaş Alamıyordu - Resim: 1

Almanya'daki denizcilik sektörü, iki önemli tersanenin iflas başvurusu yapmasıyla sarsıldı. Flensburg’daki Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) ve Rendsburg’daki Nobiskrug tersaneleri, mahkemeye iflas başvurusunda bulundu. Yatırımcı Lars Windhorst’un portföyünde yer alan bu köklü şirketlerin geleceği belirsizliğini koruyor.

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2 Dev Şirket Bir Anda İflas Bayrağını Çekti: Sektörde Yer Yerinden Oynadı! Çalışanlar Aylardır Maaş Alamıyordu - Resim: 2

İFLAS SÜRECİ BAŞLADI

Flensburg ve Neumünster mahkemeleri süreci yönetmekle görevlendirildi. İflas sürecini yönetmek üzere avukatlar Christoph Morgen ve Hendrik Gittermann geçici iflas yöneticisi olarak atandı.

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2 Dev Şirket Bir Anda İflas Bayrağını Çekti: Sektörde Yer Yerinden Oynadı! Çalışanlar Aylardır Maaş Alamıyordu - Resim: 3

İKİ FARKLI UZMANLIK ALANI

FSG, özellikle karmaşık özel gemilerin inşasında uzmanlaşmış bir tersane olarak bilinirken, Nobiskrug lüks yat üretimiyle tanınıyor. Ancak son dönemde her iki şirket de finansal sıkıntılar yaşıyordu. Çalışanların maaşlarının ödenmesinde yaşanan gecikmeler, tersanelerdeki kriz sinyallerini artırmıştı.

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2 Dev Şirket Bir Anda İflas Bayrağını Çekti: Sektörde Yer Yerinden Oynadı! Çalışanlar Aylardır Maaş Alamıyordu - Resim: 4

ÇALIŞANLARI VE İŞ GÜCÜNÜ DERİNDEN ETKİLEDİ

İflas sürecinin çalışanlar ve iş gücü üzerindeki etkileri ise henüz netlik kazanmış değil. Uzmanlar, bu durumun Alman gemi inşa endüstrisinde önemli bir daralma yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

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