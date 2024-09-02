2 Bin 550 Liradan 3 Bin 825 Liraya Yükseldi: Bakanlıktan Flaş Açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için bitkisel üretim destekleme modelinde değişiklikler yaptığını açıkladı. Bakanlık, örtü altı paket desteğini dekar başına yüzde 50 oranında artırarak 2.550 TL'den 3.825 TL'ye yükseltti.
Yeni model kapsamında, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve organik-organomineral gübre kullanımı gibi destekler "Üretimi Geliştirme Desteği" adı altında devam edecek. Bu çerçevede, biyolojik ve biyoteknik mücadeleye yönelik desteklerin de önemli ölçüde artırıldığı belirtildi. 2025 yılı itibarıyla, örtü altı paket desteği dekar başına yüzde 50 artışla 2.550 TL'den 3.825 TL'ye, açıkta paket desteği ise 870 TL'den 1.305 TL'ye yükseltildi.
KİRA DESTEĞİNE ZAM
Lisanslı depolarda saklanan ürünler için verilen kira desteği de dikkat çeken bir yenilik olarak öne çıktı. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin yüzde 75’i oranında destek sağlanacak. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine katılım primi desteği ise yüzde 50 artırılarak 1.500 TL'ye çıkarıldı.
Ayrıca, tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinde de ciddi bir artış yapıldı. Bu destek, yüzde 104 oranında artırılarak 294.000 TL'ye yükseltildi. Bakanlık, yapılan bu düzenlemelerin tarımsal üretimi ve verimliliği artırmayı hedeflediğini belirtti.