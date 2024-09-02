2 Bin 550 Liradan 3 Bin 825 Liraya Yükseldi: Bakanlıktan Flaş Açıklama

Yeni model kapsamında, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve organik-organomineral gübre kullanımı gibi destekler "Üretimi Geliştirme Desteği" adı altında devam edecek. Bu çerçevede, biyolojik ve biyoteknik mücadeleye yönelik desteklerin de önemli ölçüde artırıldığı belirtildi. 2025 yılı itibarıyla, örtü altı paket desteği dekar başına yüzde 50 artışla 2.550 TL'den 3.825 TL'ye, açıkta paket desteği ise 870 TL'den 1.305 TL'ye yükseltildi.