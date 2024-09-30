2 Bin 500 Lira Geri Ödeme Alacaklar: Bu Bankaların Müşterileri Olanlar İçin Son Gün
Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası ve Yapı Kredi, müşterilerine yönelik yeni bir fırsat sunarak market alışverişlerinde nakit iade sağlayacak bir kampanya başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
30 Eylül tarihine kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında, belirli tutarlarda yapılan harcamalarla 2 bin 250 TL'ye kadar nakit iade kazanılabilecek. Kampanya, özellikle gıda ve market alışverişlerini kapsıyor. Bankaların sunduğu kredi kartlarıyla yapılan harcamalar için çeşitli oranlarda puan ve nakit iade avantajı sunuluyor. İşte kampanyaya dair detaylar:
Ziraat Bankası Paraf Kart Kampanyası:
5 bin TL ve üzeri market alışverişlerinde 250 TL ParafPara veriliyor.
Toplamda 1.000 TL ParafPara kazanma şansı bulunuyor.
Bankkart ile Yapılan Alışverişlerde:
Anlaşmalı market, bakkal, kasap, manav gibi üye işyerlerinde, 1.000 TL ve üzeri harcamalar için 50 TL Bankkart Lira hediye ediliyor.
Maksimum 500 TL Bankkart Lira biriktirilebiliyor.
Troy Logolu Liracard Kampanyası:
1.500 TL ve üzeri ilk harcamadan sonra her 1.500 TL için 75 TL, ayrıca World Pay ile ek 25 TL puan fırsatı sunuluyor.
Toplamda 500 TL puan kazanılabiliyor.
İşCep ve Bizim Toptan Alışverişleri:
1.500 TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL, 2.500 TL ve üzeri harcamalarda 250 TL MaxiPuan hediye ediliyor.
Kampanya Süresi ve Şartları:
Bu dört bankanın sunduğu fırsatlar 30 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olup, müşterilerin belirli harcama limitlerini aşmaları durumunda nakit iadelerini alabilecekleri kampanyalar, toplamda 2 bin 250 TL'ye kadar iade fırsatı sunuyor.