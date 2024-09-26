2 Bin 323 Mağazası Bulunan 135 Yıllık Dev Market Zinciri Kapandı

2005 yılında, hedge fon yöneticisi Eddie Lampert tarafından yapılan bir anlaşma ile Sears ile birleşen perakende devi, bu birleşme ile kısa süreli bir toparlanma yaşasa da, sorunlarını çözmeyi başaramadı. 2018'de iflas korumasına başvuran şirket, 2019'da bu süreçten çıkmayı başarsa da, hızla mağazalarını kapatmaya başladı.

Son 15 yılda yaklaşık 3.500 mağazasını kapatan ve 250.000'den fazla çalışanını işten çıkarmak zorunda kalan şirket, ABD'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Kmart'ın da aralarında bulunduğu mağazalarını birer birer kapatmaya başladı. Son olarak Kmart'ın Bridgehampton'daki büyük şubesinin 20 Ekim'de kapanacağı duyuruldu.