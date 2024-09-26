2 Bin 323 Mağazası Bulunan 135 Yıllık Dev Market Zinciri Kapandı
ABD merkezli dev perakende zinciri, yıllardır yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle son mağazasını da kapatmaya hazırlanıyor. 135 yıl boyunca giysi, ev aletleri, donanım ve elektronik eşya gibi birçok ürünü tüketicilere sunan marketler zinciri, bir dönem 2323 mağazaya ulaşmıştı. Ancak, yıllardır süren mali sıkıntılar şirketin ayakta kalmasını zorlaştırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
2005 yılında, hedge fon yöneticisi Eddie Lampert tarafından yapılan bir anlaşma ile Sears ile birleşen perakende devi, bu birleşme ile kısa süreli bir toparlanma yaşasa da, sorunlarını çözmeyi başaramadı. 2018'de iflas korumasına başvuran şirket, 2019'da bu süreçten çıkmayı başarsa da, hızla mağazalarını kapatmaya başladı.
Son 15 yılda yaklaşık 3.500 mağazasını kapatan ve 250.000'den fazla çalışanını işten çıkarmak zorunda kalan şirket, ABD'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Kmart'ın da aralarında bulunduğu mağazalarını birer birer kapatmaya başladı. Son olarak Kmart'ın Bridgehampton'daki büyük şubesinin 20 Ekim'de kapanacağı duyuruldu.
Şirketin mali kayıpları dikkat çekici bir boyuta ulaşırken, küresel kâr marjı 2005'te 49 milyar dolardan 2020'de 3,26 milyar dolara kadar düştü. S&P'nin Temmuz ayında yayınladığı rapora göre, 2023'ün ilk yarısında 21 büyük ABD perakende ve restoran zinciri iflas başvurusunda bulundu. Bu durum, 2020'de pandeminin etkilerinden bu yana en yüksek iflas başvuru sayısı olarak kaydedildi.