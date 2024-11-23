2 Aralık’ı Kaçırana Faizli Ceza! Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemelerinde Son Günler

2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2'nci taksit ödemeleri için verilen süre 2 Aralık Pazartesi günü sona eriyor. Konu hakkında değerlendirmede bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bina, arsa, iş yeri gibi gayrimenkule sahip kişiler için emlak vergisi 2'nci taksit ödemelerinde sürenin sonuna yaklaşıldı. Emlak vergileri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor. Belediyeler internet sayfaları üzerinden ödeme alabildiği gibi, e-devlet üzerinden de bazı belediyeler için ödemeler yapılabiliyor” dedi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak gerçekleştiğini de ifade eden Özelmacıklı, “2025 yılına ait emlak vergisine esas değerler, yeniden değerleme oranının yarısı oranında yani yüzde 21,965 arttırılacak. Ayrıca emlak vergisine esas olmak üzere 2025 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de tekrar belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanmış olan 83 nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan cetvele göre ortalama maliyet değerlerine artış yüzde 47,97 oldu” diye konuştu.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULACAKLAR

Belirli şartları taşıyan vatandaşların emlak vergisi muafiyetinden faydalanabileceklerini de hatırlatan Özelmacıklı, “Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup, on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin tek mesken muafiyetinden yararlanabilmeleri mümkün. Lakin bunun için de Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri ekinde yer alan formları doldurmaları ve ilgili belediyeye vermeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

VERGİ ORANLARI

Özelmacıklı, “Emlak vergilerinde bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2, arazide binde 1 ve arsalarda binde 3'tür. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır” dedi.

GECİKME FAİZİ YÜZDE 4,5

Mayıs ayında yapılan düzenleme ile emlak vergisi borcunu geciktirenler cezayı faizi ile ödeyecek. Bu kapsamda her ay için yüzde 3,5 olarak ödenen tutar yüzde 4,5’e yükseltilmişti.

Kaynak: İHA