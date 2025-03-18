1915 Çanakkale Köprüsü için 'Hata Payı Yüzde 91' Dedi: Hazine'nin Kasasından Çıkan Parayı Paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün yaptığı bir açıklamasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 3 yılda yaklaşık 7 milyon araca hizmet verdiğini bildirmişti.

Cumhuriyet'in 100. yılına atıfta bulunan, 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu 3 bin 563 metre, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprünün 318 metre yüksekliğindeki çelik kuleleri, Çanakkale Zaferi'ne ithafen inşa edildi ve Seyit Onbaşı'nın anısını yaşatan 16 metrelik top mermisi figürleriyle toplam yüksekliği 334 metreye ulaştı” ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli asma köprüsü olarak tarihe geçtiğine dikkati çekerek, projenin ulusal kalkınma hamlesinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

CİMER’E BAŞVURU SONUCU KÖPRÜNÜN ZARARI ORTAYA ÇIKTI

Bu açıklamanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin CİMER’e yaptığı başvuru sonucunda kendisine gönderilen incelemeyi paylaştı. Yavuzyılmaz, köprünün maliyetinin 7 milyar 144 milyon 50 bin 993 lira 51 kuruş olduğu belirtilen incelemeye göre, “AKP'nin Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptığı Çanakkale Köprüsü’yle alakalı 'yeni bir zarar rekoruna imza attığını' tespit ettiklerini kaydetti.

18 Mart 2024-18 Mart 2025 tarihleri arasında garanti edilen araç geçiş sayısının 16 milyon 425 bin olduğunu ancak gerçekleşen araç geçiş sayısının 1 milyon 464 bin olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, hata payının da yüzde 91 oranında kaydedildiğini belirterek Hazine’nin şirkete ödediği garanti tutarının ise 314 milyon 181 bin euro olduğunu aktardı.

HAZİNE’DEN ÇIKAN RAKAM 314 MİLYON LİRA

Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihinin 18 Mart 2022 olduğunu, kamuya devir tarihinin de 28 Mayıs 2034 olacağını hatırlatan Yavuzyılmaz, sözleşme gereğince köprüden geçiş ücretinin otomobiller için 15 euro artı KDV, otoyolda kilometre başına ise 0,05 euro artı KDV olarak belirlenmiş ve araç geçiş garantisinin 45 bin adet/gün, yıllık araç geçiş garantisinin 16 milyon 425 bin adet olduğunu belirtti.

“Avrupa Birliği hamonize tüketici fiyatları endeksindeki artış oranı, her yıl çarpan olarak araç geçiş ücreti formülüne eklenmektedir” diyen Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:

“AK Parti’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-14! AK Parti’nin, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü’nde yeni bir zarar rekoruna imza attığını tespit ettik. 18 Mart 2024-18 Mart 2025 arasında; garanti edilen araç geçiş sayısı: 16 milyon 425 bin, gerçekleşen araç geçiş sayısı: bir milyon 464 bin, hata payı: yüzde 91, Hazine’nin şirkete ödediği garanti tutarı: 314 milyon 181 bin Euro, Kaynak: CİMER, Ulaştırma Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi.

Çanakkale Köprüsü açılış tarihi: 18.03.2022, kamuya devir tarihi: 28.05.2034. Araç geçiş ücreti: (15 Euro KDV)x(AB enflasyon farkı), araç geçiş garantisi: 45 bin adet/gün, yıllık araç geçiş garantisi: 16 milyon 425 bin adet.

Not: Avrupa Birliği hamonize tüketici fiyatları endeksindeki artış oranı her yıl çarpan olarak araç geçiş ücreti formülüne eklenmektedir.”

Kaynak: AA-ANKA