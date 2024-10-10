18 Yaş Ve Üstü Herkese Bedava Olacak: Karar Verildi
18 yaş ve üzeri tamamen ücretsiz olacağı resmen açıklandı. Başvuruların detayları ortaya çıktı.
Avrupa Birliği tarafından desteklenen DiscoverEU programı kapsamında, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki 18 yaşına basan gençler için ücretsiz tren bileti başvuruları başladı. Avrupa Komisyonu, 2024 yılı itibarıyla toplam 35 bin 500 ücretsiz biletin dağıtılacağını duyurdu. Bu biletler, 1 Mart 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.
DiscoverEU, 18 yaşına giren gençleri yeni ülkeler keşfetmeye ve yolculuk yapmaya teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana uygulanıyor. Başvurular 2 Ekim’de başladı ve 16 Ekim’e kadar devam edecek. Başvuru sürecinde gençler, bazı genel kültür sorularını yanıtlayacak. Ardından, kazananlar bir Interrail çekilişi ile belirlenecek.
Proje, yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri ile sınırlı kalmayıp Türkiye, İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan gibi ülkeleri de kapsıyor. Engelli veya sağlık sorunları olan gençler, başvuru sırasında belirtecekleri bir refakatçi ile birlikte bir ay boyunca ücretsiz seyahat edebilecekler.
DiscoverEU programı, Vincent-Immanuel Herr ve Martin Speer adlı iki Alman aktivistin girişimiyle hayata geçti. 2018’den bu yana toplam 1 milyon 300 bin genç, bu fırsattan faydalandı.