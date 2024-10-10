18 Yaş Ve Üstü Herkese Bedava Olacak: Karar Verildi

Proje, yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri ile sınırlı kalmayıp Türkiye, İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan gibi ülkeleri de kapsıyor. Engelli veya sağlık sorunları olan gençler, başvuru sırasında belirtecekleri bir refakatçi ile birlikte bir ay boyunca ücretsiz seyahat edebilecekler.