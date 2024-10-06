18 Ülkede Faaliyet Gösteren Dev Sigorta Şirketi Türkiye'den Çekiliyor! Yüzlerce Çalışanı İşsiz Kaldı
Türkiye sigorta sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. NN Group, Türkiye'deki faaliyetlerini Zurich Türkiye'ye satmak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Hollanda merkezli NN Group, 2009 yılından bu yana Türkiye pazarında emeklilik, hayat sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetleri sunuyordu.
Kaynak: Haber Merkezi
NN Group’un Türkiye operasyonlarının devri, son dönemde birçok uluslararası şirketin Türkiye’den çekilme kararlarına bir yenisini eklemiş oldu. Şirket, 18 ülkede sigorta hizmeti sunarken, Türkiye operasyonlarını Zurich Türkiye’ye devredecek.
Şirketin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, NN International Insurance CEO’su Frank Eijsink’in, Türkiye operasyonlarının satılmasının kapsamlı bir değerlendirme sürecinin sonucunda alındığını belirtti. Eijsink, "Bu karar, yerel müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız için en doğru adım" ifadesini kullandı.
Satış işleminin Rekabet Kurulu ve ilgili düzenleyici kurumların onaylarına tabi olduğu, devrin ise 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği açıklandı. Ayrıca NN Group’un Türkiye iştirakı olan NN Hayat ve Emeklilik’in grup faaliyetlerine etkisinin sınırlı olacağı da vurgulandı.
NN Group’un Türkiye’de 203 çalışanı ve 406 bin müşterisi bulunuyordu. Şirket, 2023 yılında otomatik katılım portföyünü Fiba Emeklilik’e devretmişti.