18 Ülkede Faaliyet Gösteren Dev Sigorta Şirketi Türkiye'den Çekiliyor! Yüzlerce Çalışanı İşsiz Kaldı

NN Group’un Türkiye operasyonlarının devri, son dönemde birçok uluslararası şirketin Türkiye’den çekilme kararlarına bir yenisini eklemiş oldu. Şirket, 18 ülkede sigorta hizmeti sunarken, Türkiye operasyonlarını Zurich Türkiye’ye devredecek.

Şirketin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, NN International Insurance CEO’su Frank Eijsink’in, Türkiye operasyonlarının satılmasının kapsamlı bir değerlendirme sürecinin sonucunda alındığını belirtti. Eijsink, "Bu karar, yerel müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız için en doğru adım" ifadesini kullandı.