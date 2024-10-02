18-45 Yaş Arasındaki Herkes Yaşadı: Dün Sessiz Sedasız Uygulanmaya Başladı
Ekim ayına girer girmez sessiz sedasız uygulanmaya başladı. 45 yaş ve altındaki herkes bu kampanyadan yararlanabilecek. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ekim ayının ilk günlerinde, bankalar faizsiz kredi ve nakit avans fırsatları sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans kampanyalarını yakından takip ederken, çeşitli kredi paketleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Halkbank önemli bir açıklama yaptı.
Banka, toplamda 60 ay vade sunan ve en fazla 12 ay anapara ödemesiz dönem imkanı sağlayan Halk Girişimci Kredisi'ni duyurdu. Bu kredi, özellikle yeni müşteri kazanımına odaklanan bankalar arasında dikkat çekiyor.
60 AY VADE UYGULANACAK
Halkbank’ın sunduğu girişimci kredisi, en az ilkokul mezunu ve 45 yaşını aşmamış olan girişimcilerin başvurularına açık. Kredi limiti 250.000 TL olarak belirlenirken, kredinin geri ödemeleri 60 ay boyunca yapılabilecek.
Ekim ayı itibarıyla, Halkbank sadece girişimci kredisini değil, aynı zamanda genç girişimci kredisi, cesur girişimci kredisi, tekno girişimci kredisi ve esnaf girişimci kredisi gibi farklı seçenekleri de sunuyor. Banka, bu fırsatların detaylarına resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceğini belirtiyor. Ekim ayı boyunca sürecek olan bu fırsatları kaçırmamak için girişimcilerin Halkbank’ın sunduğu güncel bilgileri takip etmeleri öneriliyor.