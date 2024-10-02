18-45 Yaş Arasındaki Herkes Yaşadı: Dün Sessiz Sedasız Uygulanmaya Başladı

Ekim ayı itibarıyla, Halkbank sadece girişimci kredisini değil, aynı zamanda genç girişimci kredisi, cesur girişimci kredisi, tekno girişimci kredisi ve esnaf girişimci kredisi gibi farklı seçenekleri de sunuyor. Banka, bu fırsatların detaylarına resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceğini belirtiyor. Ekim ayı boyunca sürecek olan bu fırsatları kaçırmamak için girişimcilerin Halkbank’ın sunduğu güncel bilgileri takip etmeleri öneriliyor.