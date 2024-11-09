170 Liradan 240 Liraya Çıkacak! 7’den 70’e Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! ‘Eksiksiz Uygulansa 359 TL Olacaktı’

Bu yıl günlük yemek istisnası 170 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılında bu tutarın yeniden değerleme oranı ile yüzde 44 artış sonrası 240 TL’ye çıkması bekleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, “İşçinin, emekçinin günlük yemek bedeli gizli gizli kırpılmış” dedi ve işçinin günlük yemek bedelinin fark ettirilmeden nasıl azaldığını gözler önüne serdi.

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ 2025 YILINDA NE OLACAK?

Ozan Bingöl sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, 2008’de 9 TL olan yemek istisnasının 2020’de KDV dahi 24,84 TL’ye, 2024’te ise 170 TL’ye yükseldiğini anımsattı. 2025’te bu tutarın 244,68 TL olması gerektiğini dile getirdi. Ancak 2000 yılından bu yana istisna oranları eksiksiz uygulanmış olsaydı, bu rakamın 359,42 TL’ye ulaşması gerektiğini belirten Bingöl, “İşçinin lokması adım adım elinden alınmış, yıllar boyunca yemek istisna bedeli sessizce törpülenmiştir” diye yorumda bulundu.

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLENSİN ÖNERİSİ

Yemek istisnası, işverenin işyerinde yemek vermediği durumlarda, belirli bir tutara kadar vergiden muaf tutulması anlamına geliyor. Ancak bu tutarın üzerindeki kısımlar vergilendiriliyor. Bingöl’ün önerisi ise, yemek bedeli istisnasının asgari ücrete endekslenmesi ve günlük brüt asgari ücretin en az yarısının uygulanması yönünde.