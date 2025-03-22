17 Yıl Sonra Bist 100 Endeksinde İlk! Borsa, Altın, Dolar... Yatırımcının Tarihi Sınavı

Finans piyasaları olağanüstü bir haftayı geride bıraktı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 16,5’lik düşüşle haftayı kapadı. Bankacılık endeksi 2000 krizinden sonraki en kötü dönemini yaşadı. Gram altın, dolar ve euro ise yükselişi hız kazandı ve rekorlar peş peşe geldi. İşte piyasalarda son bir haftada yaşanan vahim tablo…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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17 Yıl Sonra Bist 100 Endeksinde İlk! Borsa, Altın, Dolar... Yatırımcının Tarihi Sınavı

Küresel belirsizlikler ve ekonomik politikaların yarattığı tedirginlikler devam ederken, yurt içinde 19 Mart sabahı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile finans piyasaları yıllar sonra en hareketli günlerini geçirdi. Borsa İstanbul sert satış dalgası yerken, altın ve döviz kurları ise rekor üstüne rekor kırarak tarihi rakamları gördü.

EN SERT HAFTALIK DÜŞÜŞ

BIST 100 endeksi dün yüzde 8’in üzerinde değer kaybederek iki kez devre kesmişti. Günün son bölümünde 9000 bin puanın altına çekilen endeks kapanışı yüzde 7,81’lik düşüş ile 9.044,64 puandan yaptı. Böylece Ekim 2008 sonrası en sert haftalık düşüşe imza atan Borsa İstanbul yüzde 16,5 değer kaybetti.

17 Yıl Sonra Bist 100 Endeksinde İlk! Borsa, Altın, Dolar... Yatırımcının Tarihi Sınavı - Resim : 1

SADECE 3 HİSSE SENEDİ YATIRIMCISINI ÜZMEDİ

Yoğun satış baskısına rağmen sadece 3 hisse senedi günü artıda tamamladı. Tekfen Holding’in hissesi yüzde 9,67 ile tavan seviyesinden kapanırken, Türk Traktör ve Pasifik Eurasia hisseleri de yükselişe eşlik etti. Ancak endekste yer alan birçok hisse ise gün içinde devre kesici uygulanarak işlem gördü.

BANKACILIK ENDEKSİ 25 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİ

TCMB’nin gecelik borç verme faiz oranlarını artırması, bankaların fonlama maliyetlerini yükselteceği beklentisini doğurdu. Bankacılık endeksi bu gelişmelerle 2000 krizi sonrasındaki en ağır darbesini aldı ve haftayı yüzde 26 değer kaybederek kapattı.

17 Yıl Sonra Bist 100 Endeksinde İlk! Borsa, Altın, Dolar... Yatırımcının Tarihi Sınavı - Resim : 2

ALTIN FİYATLARINDA YÜZDE 4’ÜN ÜZERİNDE PRİM

Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,17 artışla 3 bin 671 liraya yükseldi.

ÇEYREK ALTIN 6 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 4,13 yükselişle 24 bin 846 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 903 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,22 artarak 6 bin 152 liraya yükseldi.

17 Yıl Sonra Bist 100 Endeksinde İlk! Borsa, Altın, Dolar... Yatırımcının Tarihi Sınavı - Resim : 3

DOLAR VE EURO DA YÜKSELİŞTE

Bu hafta ABD doları yüzde 3,65 artarak 38,0130 liraya çıktı. Euro ise yüzde 3,57 artışla 41,3460 lira ile hafta kapanışı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

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