17 Bin Liralık Vergi 100 Bin Liraya Çıkıyor! Bu Bölgede Yaşayan Ev Sahipleri Yandı

AYDA 10 BİN LİRALIK VERGİ YÜKÜ OLUŞABİLİR

Vergi artışına tepki gösteren Nispetiye Mahalle Muhtarı Hatice Ayşe Şirinler, mahalle sakinlerinin ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirtti. Her 4 yılda bir yapılan rayiç bedel güncellemelerinin bu kez kabul edilemez seviyelere ulaştığını ifade eden Şirinler, “Bu kadar yüksek bir artış beklemiyorduk. Hak sahiplerine neredeyse aylık 10 bin liralık vergi faturası çıkıyor. Her vatandaş bireysel dava açarak itiraz edebilir” dedi.