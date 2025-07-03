17 Bin Liralık Vergi 100 Bin Liraya Çıkıyor! Bu Bölgede Yaşayan Ev Sahipleri Yandı
İstanbul’un prestijli bölgelerinden Beşiktaş’ta 2026 yılı için belirlenen arsa rayiç bedelleri emlak vergilerini katladı. 23 Haziran 2025 itibarıyla muhtarlıklarda ilan edilen yeni bedellere göre, Ulus’taki bir dairenin yıllık emlak vergisi 17 bin liradan 100 bin liraya kadar yükselecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın Nispetiye Mahallesi’nde yer alan muhtarlıkta ilan edilen rayiç bedel listeleri 23 Temmuz’a kadar askıda kalacak. Bu tarihe kadar vatandaşların itiraz haklarını kullanmaları gerekiyor.
Site yönetimleri, konut sahiplerine gönderdiği bilgilendirme notlarında, bireysel dava açılması gerektiğini vurguladı. Yönetimlerin tüzel kişilik olarak dava açma yetkisinin bulunmadığı hatırlatıldı.
AYDA 10 BİN LİRALIK VERGİ YÜKÜ OLUŞABİLİR
Vergi artışına tepki gösteren Nispetiye Mahalle Muhtarı Hatice Ayşe Şirinler, mahalle sakinlerinin ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirtti. Her 4 yılda bir yapılan rayiç bedel güncellemelerinin bu kez kabul edilemez seviyelere ulaştığını ifade eden Şirinler, “Bu kadar yüksek bir artış beklemiyorduk. Hak sahiplerine neredeyse aylık 10 bin liralık vergi faturası çıkıyor. Her vatandaş bireysel dava açarak itiraz edebilir” dedi.
UZMANLARDAN HUKUKİ HAKLARIN KULLANILMASI UYARISI
Yeni rayiç bedellere itiraz etmek isteyen mülk sahiplerinin 23 Temmuz 2025’e kadar vergi mahkemelerine bireysel başvuruda bulunmaları gerekiyor. Uzmanlar, açıklanan bedellerin dikkatle incelenmesi ve gerek görülmesi halinde hukuki süreç başlatılması çağrısında bulunuyor. Vergi yükündeki bu sert artış, Ulus başta olmak üzere İstanbul’un lüks semtlerinde geniş yankı uyandırdı.