16 Bin Lirası Olan Tapu Sahibi Olacak! Milli Emlak Duyurdu

YATIRIMCILAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Milli Emlak tarafından sunulan bu arsalar, özellikle düşük birikimi olanlar için cazip bir yatırım seçeneği oluşturuyor. Erzurum İspir’de satışa çıkarılan bu arsa, hem uygun fiyatı hem de geniş yüzölçümüyle dikkat çekiyor. İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen tarih ve saatte başvurularını tamamlaması gerekiyor.