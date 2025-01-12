16 Bin Lirası Olan Tapu Sahibi Olacak! Milli Emlak Duyurdu
Milli Emlak, 2025 yılının Ocak ayında Türkiye genelinde birçok yeni arsa satışını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine arazileri, bağ, bahçe ve tarla gibi taşınmazlar, uygun fiyatlarla ihaleye çıkarılarak yatırım yapmak isteyen vatandaşlara büyük fırsatlar sunuyor. Konut fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif yatırım arayışına girenler için Milli Emlak’ın uygun fiyatlı arsa seçenekleri dikkat çekiyor.
ERZURUM'DA SATIŞA ÇIKAN ARSANIN DETAYLARI
Tahmini İhale Bedeli: 16.200 TL
Teminat Bedeli: 3.240 TL
Yüzölçümü: 647,41 m²
İhale Tarihi: 13 Ocak 2025
İhale Saati: 15:20
İhale Yeri: Erzurum / İspir
MİLLİ EMLAK ARSALARINA BAŞVURU SÜRECİ
Satışa sunulan taşınmazlar, Milli Emlak’ın resmi internet sitesinde ilan ediliyor. İhaleye katılmak isteyenler, aşağıdaki adımları izleyerek başvurularını gerçekleştirebilir:
Taşınmaz Bilgilerinin Belirtilmesi: Taşınmazın bulunduğu il/ilçe, mevki, pafta, ada ve parsel numaralarını içeren bir dilekçe hazırlanır.
Başvuru Yapılması: Hazırlanan dilekçe, ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlükleri, Şeflikler) birimlerine teslim edilir.
Teminat Bedelinin Yatırılması: İhaleye katılım için belirlenen teminat bedeli ödenerek başvuru tamamlanır.
YATIRIMCILAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Milli Emlak tarafından sunulan bu arsalar, özellikle düşük birikimi olanlar için cazip bir yatırım seçeneği oluşturuyor. Erzurum İspir’de satışa çıkarılan bu arsa, hem uygun fiyatı hem de geniş yüzölçümüyle dikkat çekiyor. İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen tarih ve saatte başvurularını tamamlaması gerekiyor.