158 Yıllık Ünlü Bira Markası İflas Etti: Fabrikada Üretim Durduruldu

BİRA TÜKETİMİ DÜŞTÜ

Almanya genelinde bira tüketiminin yıllar içindeki gelişimi, sektördeki birçok üreticiyi olumsuz etkiliyor. Alman Bira Üreticileri Birliği'nin uyumuna göre, 2015 yılında kişi başına düşen bira tüketimi ortalaması 102 litre düzeyindeyken, bu rakam 2023 yılında 88 litreye geriledi. Özellikle küçük ve bölgesel sınırlar, büyük markalarla rekabet edemeyen ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kalıyor.