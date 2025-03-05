158 Yıllık Ünlü Bira Markası İflas Etti: Fabrikada Üretim Durduruldu
Almanya'da 158 yıldır üretim yapan ünlü bira fabrikası, iflasın eşiğine geldi. Artan üretim maliyetleri ve azalan satış süreçleri nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan markanın fabrikasında üretim durduruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Artı 49'un haberine göre, Almanya'da 158 yıldır üretim yapan bira fabrikası, mali sorunlar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Thüringen eyaletinin Saale-Orla bölgesinde faaliyet gösteren Rosenbrauerei Pößneck, yerel mahkemeye iflas sürecini başlatmak için resmi başvuruda bulundu.
Şirket, uzun süredir artan üretim maliyetleri ve azalan satış süreçleri nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiriyordu. Ocak ayında Weimar'daki üretim tesisini kapatan fabrika, sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturamayınca iflas etmek zorunda kaldı.
BİRA TÜKETİMİ DÜŞTÜ
Almanya genelinde bira tüketiminin yıllar içindeki gelişimi, sektördeki birçok üreticiyi olumsuz etkiliyor. Alman Bira Üreticileri Birliği'nin uyumuna göre, 2015 yılında kişi başına düşen bira tüketimi ortalaması 102 litre düzeyindeyken, bu rakam 2023 yılında 88 litreye geriledi. Özellikle küçük ve bölgesel sınırlar, büyük markalarla rekabet edemeyen ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kalıyor.