155 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Uçuşa Geçti: Mevduat Faizlerinde Rekor Artış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beşinci kez üst üste %50 seviyesinde sabit tutma kararı, mevduat faizlerinde yeni bir rekabetin başlamasına yol açtı. Ağustos 2024 itibarıyla yapılan hesaplamalara göre, 155 bin TL'lik bir mevduatın 32 günlük vadede sağlayacağı getirisinde rekora koştu.
Bankalardan cazip faiz oranları elde etmek isteyenlerin dikkate alması gereken çeşitli faktörler bulunuyor. Yatırılan mevduatın büyüklüğü, yüksek faiz oranları için kritik bir rol oynuyor. Türkiye'deki birçok banka, yüksek tutarda mevduat yatıran müşterilerine daha avantajlı faiz oranları sunma eğiliminde. Bu nedenle, birikimlerinizi değerlendirmek için bu fırsatları takip etmek önemli.
Vade süresi de faiz oranlarını etkileyen bir diğer önemli faktör. Daha uzun vadeler genellikle daha yüksek faiz getirisi sağlasa da, bu süre boyunca paraya ihtiyaç duyup duymayacağınızı önceden değerlendirmeniz gerekiyor.
Ayrıca, bankaların düzenlediği kampanyalar da dikkatle takip edilmelidir. Özellikle yeni müşteri kazanımı hedefiyle düzenlenen bu kampanyalar, yüksek faiz oranları sunabilir. Dijital bankacılığa yönelen bankalar ise, dijital kanallar üzerinden açılan hesaplara daha yüksek faiz oranları uygulayabiliyor. Bu nedenle, dijital bankacılık fırsatları da göz önünde bulundurulmalı.
İşte banka banka 155 bin TL'nin aylık faiz getirisi:
Alternatif Bank: Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 6.643,83 TL, Vade Sonu Tutar: 161.643,83 TL
TEB: Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 6.643,83 TL, Vade Sonu Tutar: 161.643,83 TL
Fibabank: Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 6.518,47 TL, Vade Sonu Tutar: 161.518,47 TL
ING: Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 6.393,11 TL, Vade Sonu Tutar: 161.393,11 TL
N Kolay: Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 6.017,05 TL, Vade Sonu Tutar: 161.017,05 TL
Garanti: Faiz Oranı: %47, Net Kazanç: 3.801,09 TL, Vade Sonu Tutar: 103.801,09
Odea Bank: Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 5.891,69 TL, Vade Sonu Tutar: 160.891,69 TL
Yapı Kredi: Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 5.703,66 TL, Vade Sonu Tutar: 160.703,66 TL
Enpara: Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 5.327,6 TL, Vade Sonu Tutar: 160.327,6 TL
İş Bankası: Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 5.264,92 TL, Vade Sonu Tutar: 160.264,92 TL