150 Yıllık Ata Tohumunda Hasat Başladı: Kilosu 250 TL'den Tezgaha Düştü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 150 yıllık ata tohumuyla yetiştirilen, acısıyla ünlü Emcelli biberi tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 250 TL'den satılan coğrafi işaretli biber, hem lezzetiyle hem de fiyatıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde, 150 yılı aşkın süredir ata tohumuyla üretilen ve coğrafi işaret tesciline sahip Emcelli biberi, sezonun ilk ürünleriyle pazarda yerini aldı. Mahallenin kendine özgü ikliminde yetiştirilen bu özel biber, bu yıl kilosu 250 TL’den satışa sunuldu.
ACISIYLA DAMAK YAKAR, MİDEYİ YAKMAZ
Emcelli Mahallesi’nde 600 metrekarelik serasında üretim yapan Nurullah Akbay, toplamda 1800 kök ata tohumundan hem acı hem de tatlı tür Emcelli biberi yetiştiriyor. Özellikle Ege Bölgesi'nde büyük ilgi gören bu biberler, güçlü aroması ve eşsiz lezzetiyle dikkat çekiyor.
"Biberlerimiz koyu yeşil renkte, etli ve gevrek yapılıdır. Acı türü yalnızca damağı yakar, mideye zarar vermez. Tatlı olanı da en az acısı kadar lezzetlidir" diyen Akbay, Emcelli biberinin lezzetini farklı kılanın bölgenin toprağı ve ata tohumu olduğunu vurguladı.
SALATADAN MEZEYE HER YEMEĞE UYUM SAĞLIYOR
Emcelli biberi, çiğ tüketimden pişmiş yemeklere kadar pek çok alanda kullanılıyor. Salatalarda, kızartmalarda, yemeklerde ve közlenerek pide yanında sunulmasının yanı sıra kurutularak kışlık olarak da değerlendiriliyor. Hem lezzeti hem de çok yönlü kullanım avantajı, bu biberi sofraların vazgeçilmezi yapıyor.
FİDE SATIŞI DA VAR
Sadece biber üretimiyle sınırlı kalmayan Nurullah Akbay, aynı zamanda ata tohumundan tüplü ve tüpsüz fide de yetiştiriyor. Açık tarla üretimi yapmak isteyen çiftçilere, ücret karşılığı fide satışı da gerçekleştiren Akbay, bu sayede Emcelli biberinin yaygınlaşmasına katkı sunuyor.