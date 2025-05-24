150 Yıllık Ata Tohumunda Hasat Başladı: Kilosu 250 TL'den Tezgaha Düştü

SALATADAN MEZEYE HER YEMEĞE UYUM SAĞLIYOR

Emcelli biberi, çiğ tüketimden pişmiş yemeklere kadar pek çok alanda kullanılıyor. Salatalarda, kızartmalarda, yemeklerde ve közlenerek pide yanında sunulmasının yanı sıra kurutularak kışlık olarak da değerlendiriliyor. Hem lezzeti hem de çok yönlü kullanım avantajı, bu biberi sofraların vazgeçilmezi yapıyor.



