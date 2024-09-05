150 Liraya Satılıyordu: Bisküvi Fiyatına Düştü, Daha Da Düşecek

Zonguldak’ta balıkçılar, av sezonunun açılmasıyla birlikte denizden bereketle döndü. Balıkçılar, balık fiyatlarının daha da gerileyeceğini söyledi.

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150 Liraya Satılıyordu: Bisküvi Fiyatına Düştü, Daha Da Düşecek - Resim: 1

1 Eylül'de balık avı yasağının kalkmasının ardından Karadeniz’e açılan balıkçılar, sadece 4 gün içinde 100 ton palamut yakalayarak büyük bir başarıya imza attı. Palamut bolluğu, tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı ve balığın tane fiyatı 40 liraya kadar düştü. Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşeceğini öngördüklerini belirterek, "Palamut ağırlıklı bir sezon geçireceğiz. İstavrit ve mezgit de olacak, ancak hamsinin bu yıl daha az olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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