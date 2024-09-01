150 Bin Liranın Geri Ödemesinde Tablo Değişti: İşte Bankaların Yeni Faiz Oranları
Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların faiz oranlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Ticari kredi faiz oranı yüzde 61’e kadar gerilerken, ihtiyaç kredisi faiz oranları artış göstermeye devam ederken, 150 bin liranın aylık geri ödemesinde de tablo değişti. İşte güncel rakamlar...
150 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi çekenler, 12 aylık geri ödeme sürecinde ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Bazı bankalarda bu tutarın geri ödemesi 214 bin TL’yi aştı.
İHTİYAÇ KREDİSİNDE FAİZ ORANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ
Mart ayında yüzde 86’yı aşarak rekor kıran ihtiyaç kredisi faiz oranları, şu anda yüzde 74,6 seviyelerinde. Ticari kredilerde ise faiz oranı yüzde 61’e kadar düştü. 150 bin TL tutarındaki bir kredi için 12 ay vadeli geri ödeme planları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI VE GERİ ÖDEME TUTARLARI
-Enpara: Faiz Oranı: %4,59, Aylık Taksit: 17.859,20 TL, Toplam Ödeme: 214.310,40 TL
-QNB Finansbank: Faiz Oranı: %4,59, Aylık Taksit: 17.859,20 TL, Toplam Ödeme: 215.172,90 TL
-Akbank: Faiz Oranı: %4,62, Aylık Taksit: 17.897,44 TL, Toplam Ödeme: 215.631,78 TL
-Garanti BBVA: Faiz Oranı: %4,34, Aylık Taksit: 17.542,07 TL, Toplam Ödeme: 211.367,34 TL
-İş Bankası: Faiz Oranı: %4,55, Aylık Taksit: 17.808,27 TL, Toplam Ödeme: 214.561,74 TL
-ING: Faiz Oranı: %4,14, Aylık Taksit: 17.290,37 TL, Toplam Ödeme: 208.234,44 TL
-Yapı Kredi: Faiz Oranı: %4,39, Aylık Taksit: 17.605,28 TL, Toplam Ödeme: 212.125,86 TL
-Denizbank: Faiz Oranı: %4,89, Aylık Taksit: 18.243,38 TL, Toplam Ödeme: 219.783,06 TL