150 Bin Liranın Geri Ödemesinde Tablo Değişti: İşte Bankaların Yeni Faiz Oranları

İHTİYAÇ KREDİSİNDE FAİZ ORANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Mart ayında yüzde 86’yı aşarak rekor kıran ihtiyaç kredisi faiz oranları, şu anda yüzde 74,6 seviyelerinde. Ticari kredilerde ise faiz oranı yüzde 61’e kadar düştü. 150 bin TL tutarındaki bir kredi için 12 ay vadeli geri ödeme planları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.