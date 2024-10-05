150 Bin Liranın Aylık Mevduat Getirisi Rekora Koştu: 6 Banka Birden Duyurdu
Ekim ayıyla birlikte bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Kernarda birikmişi olan yatırımcılar nakitlerini değerlendirmenin yollarını ararken bankalardan peş peşe mevduat faizi hamlesi geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artışları sonrasında bankaların sunduğu mevduat faiz oranları da önemli ölçüde yükseldi. Özellikle elinde döviz bulundurmak yerine TL'yi değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları daha cazip hale geldi. Peki, bankalar şu an ne kadar faiz veriyor ve 150 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Merkez Bankası'nın aldığı faiz artırım kararları sonrasında bankalar da mevduat hesaplarına uyguladıkları faiz oranlarını güncelledi. Bu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlar, dolar veya euro yatırımı yerine Türk lirası ile daha yüksek getiriler sağlayan mevduat hesaplarına yönelmeye başladı. Artan oranlar, yatırımcılar için TL'yi bankada değerlendirmeyi oldukça cazip kılıyor. Peki, Ekim ayında bankalar hangi oranları sunuyor?
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Ekim ayı itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat faiz oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Farklı bankalar yüzde 30 ila yüzde 40 arasında değişen faiz oranlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek adına çeşitli kampanyalar ve hoş geldin faizleri ile rekabeti artırıyor. Peki 150 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat hesabındaki getirisi ne kadar?
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 155.701,64 TL
Net Kazanç: 5.701,64 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade Sonu Tutar: 156.550,82 TL
Net Kazanç: 6.550,82 TL
ON PLUS
Faiz oranı: Yüzde 55
Vade Sonu Tutar: 156.672,13 TL
Net Kazanç: 6.672,13 TL
FİBABANK
Faiz oranı: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 156.308,2 TL
Net Kazanç: 6.308,2 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade Sonu Tutar: 156.550,82 TL
Net Kazanç: 6.550,82 TL
ODEABANK
Faiz oranı: Yüzde 53
Vade Sonu Tutar: 156.429,51 TL
Net Kazanç: 6.429,51 TL
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