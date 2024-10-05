150 Bin Liranın Aylık Mevduat Getirisi Rekora Koştu: 6 Banka Birden Duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artışları sonrasında bankaların sunduğu mevduat faiz oranları da önemli ölçüde yükseldi. Özellikle elinde döviz bulundurmak yerine TL'yi değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları daha cazip hale geldi. Peki, bankalar şu an ne kadar faiz veriyor ve 150 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?

MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Merkez Bankası'nın aldığı faiz artırım kararları sonrasında bankalar da mevduat hesaplarına uyguladıkları faiz oranlarını güncelledi. Bu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlar, dolar veya euro yatırımı yerine Türk lirası ile daha yüksek getiriler sağlayan mevduat hesaplarına yönelmeye başladı. Artan oranlar, yatırımcılar için TL'yi bankada değerlendirmeyi oldukça cazip kılıyor. Peki, Ekim ayında bankalar hangi oranları sunuyor?