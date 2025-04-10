15 Yıllık Türk Tekstil Firması İflas Ediyor! Sektörde Büyük Kriz

KARAR ÜRETİMİ VE BORÇ YAPILANDIRMAYI HEDEFİYOR

Konkordato Takip verilerine göre, alınan kesin mühlet kararı, şirketin borçlarını yeniden yapılandırarak üretime devam etme yolunda önemli bir adım atmasını sağlayacak. Şirketin Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde ise şu an için üretim durmuş durumda. Sektör temsilcileri, bu gelişmeyi sadece bir şirketin yaşadığı kriz olarak değil, aynı zamanda Bursa’daki tekstil sanayisi için bir uyarı olarak değerlendiriyor.