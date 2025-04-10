15 Yıllık Türk Tekstil Firması İflas Ediyor! Sektörde Büyük Kriz
Bursa’nın tekstil sektöründe önemli bir yere sahip olan Üstün Kumaş Tekstil, ekonomik zorluklar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. 15 yıldır kadın giyim kumaşı üretimi yapan şirket, 27 Mart 2025 tarihinde konkordato ilan ederek 1 yıllık kesin mühlet aldı. Bu karar, sektörde geniş yankılar uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
2000’li yılların başında sektöre adım atan ve 2010 yılında kurumsal kimliğini kazanan Üstün Kumaş Tekstil, jakar, ekose, kadife ve düz kumaş üretimiyle hem yurt içinde hem de yurtdışında tanınmış markalara hizmet veriyordu.
Moda dünyasında güçlü bir konum edinmiş olan şirket, son dönemde küresel ekonomik dalgalanmalar, dövizdeki oynaklık ve artan maliyetler nedeniyle büyük mali sıkıntılar yaşamaya başladı.
KARAR ÜRETİMİ VE BORÇ YAPILANDIRMAYI HEDEFİYOR
Konkordato Takip verilerine göre, alınan kesin mühlet kararı, şirketin borçlarını yeniden yapılandırarak üretime devam etme yolunda önemli bir adım atmasını sağlayacak. Şirketin Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde ise şu an için üretim durmuş durumda. Sektör temsilcileri, bu gelişmeyi sadece bir şirketin yaşadığı kriz olarak değil, aynı zamanda Bursa’daki tekstil sanayisi için bir uyarı olarak değerlendiriyor.
GELİŞMELER STRATEJİK HAMLELERİ GEREKTİRİYOR
Üstün Kumaş Tekstil’in, önümüzdeki yıl boyunca alacaklılarıyla müzakereler yaparak çözüm arayışına girmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi halinde şirketin toparlanma şansının mevcut olduğunu belirtiyor.
BİR SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK BİR SÜREÇ
Bursa’nın köklü tekstil firmalarından biri olan Üstün Kumaş Tekstil’in geleceği, yalnızca şirketin çalışanları için değil, Türk tekstil sektörü için de kritik bir öneme sahip.