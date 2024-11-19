15 Yıl Önce Kapatılmıştı: Doğan, Şahin ve Kartal Üretimi Yapan Fabrika Yeniden Açılıyor

TOFAŞ'ın kuş serisi olarak bilinen bu modeller, 1981 yılında Türkiye'de üretilmeye başlandı. Hem iç pazarda hem de ihracatta büyük ilgi gören araçlar, dayanıklılıkları ve uygun fiyatlarıyla 1990'lı yıllarda Türkiye yollarında sıkça görülen otomobiller arasında yer aldı. Mısır'da ise El Nasr Automotive Manufacturing Company (NASCO) tarafından 1991 yılında üretimine başlanan bu modeller, 2009 yılına kadar üretimde kalmıştı.