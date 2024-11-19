15 Yıl Önce Kapatılmıştı: Doğan, Şahin ve Kartal Üretimi Yapan Fabrika Yeniden Açılıyor
Bir dönemin ikonik araçlarından Şahin, Doğan ve Kartal modelleri, 15 yıl aradan sonra yeniden üretime geçiyor. Türkiye'de Koç ve Fiat ortaklığıyla geliştirilen, Anadolu'da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden bu otomobiller, Mısır'da tekrar bantlardan inmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Dünya Gazetesi
TOFAŞ'ın kuş serisi olarak bilinen bu modeller, 1981 yılında Türkiye'de üretilmeye başlandı. Hem iç pazarda hem de ihracatta büyük ilgi gören araçlar, dayanıklılıkları ve uygun fiyatlarıyla 1990'lı yıllarda Türkiye yollarında sıkça görülen otomobiller arasında yer aldı. Mısır'da ise El Nasr Automotive Manufacturing Company (NASCO) tarafından 1991 yılında üretimine başlanan bu modeller, 2009 yılına kadar üretimde kalmıştı.
TOGG'A RAKİP ELEKTRİKLİ ARAÇ HAMLESİ
El Nasr fabrikası, 15 yıl süren sessizliğin ardından yeniden faaliyete geçiyor. Fabrika, başlangıçta otobüs üretimine odaklanacak olsa da, ilerleyen süreçte yeniden Şahin, Doğan ve Kartal modelleri üretilecek.
Kerim Ülker'in Dünya Gazetesi'nde yer alan haberine göre, El Nasr fabrikası yalnızca klasik modelleri üretmekle kalmayacak; aynı zamanda elektrikli araç üretimine de geçiş yapacak. Şirketin internet sitesinde, Mısır bayrağıyla örtülü SUV tipi bir elektrikli araç dikkat çekiyor. Bu araç, Türkiye'nin milli otomobili TOGG’a rakip olma potansiyeline sahip.
Mısır, 1952'deki sanayi devrimini tekrarlama hedefi doğrultusunda, yüksek katma değerli ürünlerin üretimine odaklanıyor. Orta Doğu’nun en önemli otomotiv pazarlarından biri olan bölge, bu yeni üretim hamlesiyle, otomotiv sektöründe rekabet gücünü artırmayı planlıyor.