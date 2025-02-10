1,5 Saatte Yapılıyor, Tanesi 500 TL'den Satılıyor: Türkiye'nin Her Yerinden Sipariş Yağıyor

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Kalpak ve börk yapmanın en zor kısmının keçeye dikiş atmak olduğunu ifade eden Başusta, "Kadınlar daha çok beyaz ve açık renklerin yanı sıra siyah kalpak da istiyorlar. Herkes kendi zevkine göre kalpak istiyor. En çok siyah kalpak ve koyu gri renkler rağbet görüyor. Az da olsa mor ve daha uçuk renklerde kalpak siparişi alıyoruz. Elimizden geldiği kadar siparişleri yapmaya uğraşıyoruz" dedi.