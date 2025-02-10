1,5 Saatte Yapılıyor, Tanesi 500 TL'den Satılıyor: Türkiye'nin Her Yerinden Sipariş Yağıyor
15 yıl önce emekli olan Kenan Başusta, ve eşi Hilal Hanım hobi olarak başladıkları işte bugün Karadeniz Bölgesi'nin tek börk üreticisi oldu. Çift 1.5 saatte yaptıkları Türk börk ve kalpakları Türkiye'nin her yerine 500 TL'den satıyor.
Kaynak: İHA
Samsun'un Ladik ilçesinde yaşayan Kenan ve Hilal Başusta çifti, geleneksel Türk börk ve kalpak üretiminde çığır açtı. Hobi olarak başladıkları bu yolculukta, bugün Karadeniz Bölgesi'nin tek börk üreticisi oldular. 15 yıl önce emekli olan Kenan Başusta, eşi Hilal Hanım'ın penye atölyesine katılarak farklı bir alana ilgi duydu. Geleneksel değerlere bağlılığı sayesinde Türk börk ve kalpak yapımına başladı. Başlarda sadece yakın çevresine ürettiği bu ürünleri, kısa sürede daha geniş kitlelere ulaştırdı.
6 ayı soğuk geçen Ladik ilçesinde kendisi kullandığı börk ve kalpaklara ilgi olduğunu fark eden Kenan Başusta, eşiyle birlikte önce yakın çevrelerine sonra da isteyen herkese börk ve kalpak dikmeye başladı. Başusta çifti, ürettikleri bu geleneksel başlıklarla hem bölge halkının soğuktan korunmasına katkıda bulunuyor hem de kültürel bir mirası yaşatıyor.
TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİYOR
Başusta çifti, ürettikleri börk ve kalpakları kendi internet siteleri ve diğer online satış platformları üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor. Kenan Başusta, "Geleneklerimize bağlı biri olarak değerlerimizin kaybolmaması adına bu işe başladık. Karadeniz'de bu işi yapan başka kimse yok. İnsanların ilgisini görünce çok mutlu oluyoruz." dedi.
SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR
Kalpak ve börk yapmanın en zor kısmının keçeye dikiş atmak olduğunu ifade eden Başusta, "Kadınlar daha çok beyaz ve açık renklerin yanı sıra siyah kalpak da istiyorlar. Herkes kendi zevkine göre kalpak istiyor. En çok siyah kalpak ve koyu gri renkler rağbet görüyor. Az da olsa mor ve daha uçuk renklerde kalpak siparişi alıyoruz. Elimizden geldiği kadar siparişleri yapmaya uğraşıyoruz" dedi.
TAM 1,5 SAATTE YAPIYOR 500 TL'YE SATIYOR
Bir kalpağı yapmak yaklaşık 1,5 saatimizi alıyor diyen Başusta, "Kalpağın üstünde pelüş kürkler, içerisinde de hakiki keçe olduğundan dik durmasını sağlamasının yanında sıcak da tutuyor. Keçeye dikiş atmak gerçekten zahmetli bir iş. Zaman zaman iğneler elimize de batıyor.
Emekli olduktan sonra boş durulmasını doğru bulmuyorum. Bence herkes bir şeyler öğrenebilir. Gençler de meydanlarda boş dolaşıyor ya da kötü alışkanlıklara bulaşıyor. Onların da spor ya da el işçiliğine yönelmesini tavsiye ediyorum" açıklamasında bulundu.
Başusta çifti, adetini 1,5 saatte tamamladıkları börk ve kalpakları 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuyor.