15 Milyon Turist Antalya'ya Akın Etti

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya’nın 2023 yılında ağırladığı yabancı turist sayısının 15 milyonu bulduğunu açıkladı.

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15 Milyon Turist Antalya'ya Akın Etti

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yıla göre turist sayısında artış yaşandığını dile getiren Saatçioğlu, "16 Ekim itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları istatistiğine göre 15 milyon yabancı misafir ağırlamış bulunmaktayız. İlk sırada 3 milyon 250 bin Rus, ikinci sırada 2 milyon 750 bin ile Alman, üçüncü sırada 1 milyon 300 bin ile İngiliz, dördüncü sırada da 1 milyon 100 bin ile Polonyalı misafirlerimiz yer aldı." diye konuştu.

Antalya'ya gelen yabancı misafirde yüzde 7'lik bir artış gerçekleştiğini belirten Saatçioğlu, yıl sonunda 17 milyon turist hedefine ulaşılabileceğini ifade etti.

Toplantıda Protel Satış Direktörü Fatih Tenel, konaklama sektörünün sürdürülebilirlik çalışmalarında önemli rol oynayan yazılım ve bulut çözümleri konusunda sunum yaptı.

Kaynak: AA

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