15 Lira Ödemeyen 15 Bin Lira Ödemek Zorunda Kalacak: Eski Tip Ehliyet Yenilemek İçin Hangi Belgeler Gerekli?
Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiren yeni dönem için geri sayım başladı. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için son tarih 31 Aralık 2024 olduğu duyurusu yapılmıştı. Peki eski tip sürücü belgesini değiştirmek için hangi belgeler gerekiyor?
Kaynak: İHA
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar sürücülerin, mevcut ehliyetlerini yenilemek için nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Randevu almak isteyenler ise e-devlet üzerinden ya da Alo 199 hattını kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.
YENİ ÜCRETİ 15 BİN LİRA OLACAK
31 Aralık 2024 tarihine kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen milyonlarca sürücü belgesi sahibi, yeni ücret olarak belirlenen 15 bin lirayı ödemek zorunda kalacaklar. Belirtilen bu sürenin ardından ehliyetlerinş hala yenilememiş olan sürücü belgesi sahiplerinin, eski ehliyetlerinin artık geçersiz olacağı hatırlatıldı.
YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN NELER GEREKLİ?
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerini yeni sürücü belgesi ile değiştirmesi gereken sürücülerin 31 Aralık 2024 tarihini beklememesi gerektiğini belirterek, gerekli belgelere ilişkin şu paylaşımı yaptı:
" - Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sürücü sağlık raporu,
- Son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf,
- 15 lira yenileme ücreti istenmektedir."
'SÜRÜCÜ BELGELERİ GEÇERSİZ HALE GELECEK'
Ehliyet sahiplerinin eski tip ehliyetlerini yenilemeleri gerektiğine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı, sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı bedelinin tam yatırılması gerekecektir. 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren eski sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir.