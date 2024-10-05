15 Lira Ödemeyen 15 Bin Lira Ödemek Zorunda Kalacak: Eski Tip Ehliyet Yenilemek İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar sürücülerin, mevcut ehliyetlerini yenilemek için nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Randevu almak isteyenler ise e-devlet üzerinden ya da Alo 199 hattını kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YENİ ÜCRETİ 15 BİN LİRA OLACAK

31 Aralık 2024 tarihine kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen milyonlarca sürücü belgesi sahibi, yeni ücret olarak belirlenen 15 bin lirayı ödemek zorunda kalacaklar. Belirtilen bu sürenin ardından ehliyetlerinş hala yenilememiş olan sürücü belgesi sahiplerinin, eski ehliyetlerinin artık geçersiz olacağı hatırlatıldı.