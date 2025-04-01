15 Bin Lirası Olan 120 Ay Vadeyle Ev Sahibi Olacak! İşte Detaylar…
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği sosyal konut projesine 60 binden fazla başvuru yapıldı.
Menemen Koyundere Mahallesi’nde inşa edilecek Egeşehir Menemen Konutları kapsamında toplam 3 bin 100 konut sahiplerini bulacak. Beş yıl boyunca satışa kapalı olacak konutlar için hak kazananlar, gerekli değerlendirmelerin ardından duyurulacak.
UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA KONUT SAHİBİ OLACAKLAR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim vaatlerinden biri olan 25 bin sosyal konut projesinin ilk etabı olarak hayata geçirilen projede, konutlar 120 ay vadeli ödeme planıyla satışa sunuluyor.
1+1 daireler: 15 bin TL’den başlayan taksitlerle,
2+1 daireler: 22 bin TL’den başlayan taksitlerle,
3+1 daireler: 28 bin TL’den başlayan taksitlerle satılacak.
Ödemeler, asgari ücrete endeksli olarak belirlenecek ve projede kira bedelinden daha düşük taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunulacak.
90 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek projede; sosyal alanlar, parklar, spor tesisleri, sağlık birimleri, kreş ve kültürel mekânlar gibi donatılar yer alacak.
İKİ YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK
Projede inşaat sürecinin 2025 yılında başlaması ve 2027 yılında tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.
HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?
Başvuranlar, İzmir’de ikamet süresi, konut sahibi olup olmama durumu, engelli veya şehit yakını/gazi olup olmama, medeni durum, hane geliri ve çocuk sayısı gibi kriterlere göre değerlendirilecek.