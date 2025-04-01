15 Bin Lirası Olan 120 Ay Vadeyle Ev Sahibi Olacak! İşte Detaylar…

UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA KONUT SAHİBİ OLACAKLAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim vaatlerinden biri olan 25 bin sosyal konut projesinin ilk etabı olarak hayata geçirilen projede, konutlar 120 ay vadeli ödeme planıyla satışa sunuluyor.

1+1 daireler: 15 bin TL’den başlayan taksitlerle,

2+1 daireler: 22 bin TL’den başlayan taksitlerle,

3+1 daireler: 28 bin TL’den başlayan taksitlerle satılacak.

Ödemeler, asgari ücrete endeksli olarak belirlenecek ve projede kira bedelinden daha düşük taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunulacak.

90 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek projede; sosyal alanlar, parklar, spor tesisleri, sağlık birimleri, kreş ve kültürel mekânlar gibi donatılar yer alacak.