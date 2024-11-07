140 Yıllık Efsane Şirket İflasın Eşiğinde: Hisseleri Bir Anda Çakıldı!

Günümüzde akıllı telefonlar, dijital saatler, kulaklıklar, tabletler ve pek çok teknoloji ürünü bataryaya ihtiyaç duyuyor. Özellikle otomotivde hibrit ve elektrikli araçların popülerliği, batarya teknolojilerine olan talebi artırıyor. Bu alanda Çin ve ABD büyük bir rekabete girerken, Türkiye de TOGG ile bu yarışa katılıyor. Farasis Energy ile ortak kurulan Siro batarya şirketi, araç bataryalarının yanı sıra akıllı cihazlar için de üretim yapmayı hedefliyor.



