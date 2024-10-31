14 Yıllık Efsane Şirket İflas Etti: Kimse Beklemiyordu
Almanya'nın önde gelen yenilenebilir enerji şirketi Wegatech iflas etti. 14 yıllık geçmişi boyunca 4 binden fazla projeyi gerçekleştiren şirketin yaklaşık 2 bin çalışanı bulunuyordu.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'nın önde gelen yenilenebilir enerji şirketlerinden Wegatech, beklenmedik bir şekilde iflas başvurusunda bulundu. Sektör dergisi PV Magazine'in haberine göre, 14 yıllık geçmişi boyunca 4.000'den fazla projeye imza atan şirket, fotovoltaik sistemler ve ısı pompaları alanındaki öncü konumunu yitirdi.
Son dönemde, özellikle fotovoltaik sistemlere ve ısı pompalarına olan talebin azalması, sektördeki birçok şirketi olumsuz etkiledi. Wegatech de bu durumdan nasibini aldı. Şirket, büyüme sürecinde önemli yatırımlar yaptı. Ancak, sektördeki durgunluk ve artan rekabet, Wegatech'in finansal yapısını zayıflattı. Şubat ayında yapılan 3,5 milyon Euro'luk yatırım bile şirketin batışını engelleyemedi.
Yaklaşık 2.000 çalışanı ile büyük bir istihdam sağlayan Wegatech'in iflası, sektörde binlerce kişinin işsiz kalmasına neden oldu. Wegatech'in iflası, yenilenebilir enerji sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Wegatech'in geleceği belirsizliğini koruyor. Şirketin varlıklarının satışı, yeni bir yatırımcı bulunması veya farklı bir şirket tarafından satın alınması gibi senaryolar söz konusu. Ancak, bu süreçte binlerce çalışan mağdur olacak ve sektörde büyük bir boşluk oluşacak.