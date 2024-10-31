14 Yıllık Efsane Şirket İflas Etti: Kimse Beklemiyordu

Yaklaşık 2.000 çalışanı ile büyük bir istihdam sağlayan Wegatech'in iflası, sektörde binlerce kişinin işsiz kalmasına neden oldu. Wegatech'in iflası, yenilenebilir enerji sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Wegatech'in geleceği belirsizliğini koruyor. Şirketin varlıklarının satışı, yeni bir yatırımcı bulunması veya farklı bir şirket tarafından satın alınması gibi senaryolar söz konusu. Ancak, bu süreçte binlerce çalışan mağdur olacak ve sektörde büyük bir boşluk oluşacak.