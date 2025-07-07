14 Yıl Sonra Bir İlk Oldu! Piyasaları Kasıp Kavuran Flaş Gelişme
Kripto para piyasası, 4 Temmuz 2025 gecesi ender rastlanan bir gelişmeyle sarsıldı. Tam 14 yıl boyunca hiçbir hareket göstermeyen sekiz eski Bitcoin cüzdanı, uzun süren sessizliğini bozarak toplamda 80.000'in üzerinde BTC’yi farklı adreslere taşıdı. Bu ani hareketlilik, hem sektör uzmanları hem de yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Blockchain analiz platformu Lookonchain’in verilerine göre, bu cüzdanların ilk aktif oldukları dönem 2011 yılına dayanıyor. İki cüzdan Nisan 2011'de Bitcoin fiyatı 0,78 dolar seviyesindeyken, diğer altı cüzdan ise Mayıs 2011'de yaklaşık 3,37 dolardan alım gerçekleştirdi. Aradan geçen 14 yıl boyunca hiç işlem yapılmayan bu cüzdanlar, ilk kez 2025 Temmuz ayında harekete geçti.
TEK GECELİK TRANSFER TUTARI 8 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
Sözcü'dem Büşra Kapan'ın haberine göre, ilk olarak iki cüzdandan toplam 40.000 BTC (yaklaşık 4,35 milyar dolar) farklı adreslere transfer edildi. Kısa bir süre sonra kalan altı cüzdan da devreye girerek toplam transfer miktarını 80.009 BTC’ye çıkardı. Güncel değerle bu miktar yaklaşık 8,7 milyar dolara ulaşıyor.
PARALAR BORSALARA DEĞİL, YENİ ADRESLERE GİTTİ
Transferlerin doğrudan kripto para borsalarına değil, bilinmeyen yeni cüzdanlara yapılması dikkat çekti. Bu durum, söz konusu BTC’lerin satış amacıyla değil, soğuk cüzdanlara taşınma ya da güvenlik amaçlı yeniden yapılandırma kapsamında hareket ettirildiği şeklinde yorumlandı.
SON 10 YILIN EN BÜYÜK “ESKİ BTC” HAREKETİ
Analitik platform CryptoQuant, bu işlemlerin “son 10 yıl içinde tek bir günde gerçekleşen en büyük eski Bitcoin transferi” olduğunu açıkladı. Sektörde bu türden büyük hareketler, genellikle uzun vadeli yatırımcıların ya da “balina” olarak tabir edilen büyük sahiplerin yeniden piyasaya döndüğü anlamına geliyor.
FİYAT ETKİSİ SINIRLI KALDI
Böylesi büyük hacimli transferlere rağmen, Bitcoin fiyatında sadece sınırlı bir düşüş yaşandı. Günlük bazda fiyat %1,4 oranında gerileyerek 110 bin dolardan 107.600 dolara çekildi. Altcoin piyasasında da hafif çaplı düzeltmeler gözlendi.
SATIŞ BASKISI OLUŞUR MU?
Söz konusu transferlerin kripto para borsalarına yönlendirilmemesi, şimdilik doğrudan bir satış baskısı oluşmadığına işaret ediyor. Ancak piyasada, bu büyüklükteki cüzdan hareketlerinin potansiyel satışları tetikleyebileceği endişesi devam ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde bu BTC’lerin izini sürerek olası piyasa etkilerini değerlendirmeye devam edecek.