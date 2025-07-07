14 Yıl Sonra Bir İlk Oldu! Piyasaları Kasıp Kavuran Flaş Gelişme

TEK GECELİK TRANSFER TUTARI 8 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Sözcü'dem Büşra Kapan'ın haberine göre, ilk olarak iki cüzdandan toplam 40.000 BTC (yaklaşık 4,35 milyar dolar) farklı adreslere transfer edildi. Kısa bir süre sonra kalan altı cüzdan da devreye girerek toplam transfer miktarını 80.009 BTC’ye çıkardı. Güncel değerle bu miktar yaklaşık 8,7 milyar dolara ulaşıyor.