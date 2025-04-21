14 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber! Bugün Yürürlüğe Girdi, Artık Yasaklandı

KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Yeni kuralları ihlal eden sürücülere 68 Euro (Yaklaşık 2.940 TL) para cezası uygulanacak. Denetimler özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaştırıldı. Fransa, bu süreci daha da ileri taşıyarak 2026 yılında otomatik radar sistemlerini devreye almayı planlıyor. Böylece denetimlerin tamamen dijitalleşmesi hedefleniyor.

YASAK NEDEN GETİRİLDİ?

Fransa bu adımı, özellikle büyük şehirlerde artan hava kirliliğiyle mücadele ve kamu sağlığını koruma amacıyla attı. Yapılan araştırmalara göre ülkede hava kirliliği, her yıl yaklaşık 50 bin erken ölüme neden oluyor. Hükümet, bu düzenlemeyi çevreyi korumanın ötesinde bir halk sağlığı önlemi olarak değerlendiriyor.