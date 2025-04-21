14 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber! Bugün Yürürlüğe Girdi, Artık Yasaklandı
Fransa’da hava kirliliğiyle mücadele kapsamında, 2006 ve öncesi benzinli ile 2011 ve öncesi dizel araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Bugün itibariyle yürürlüğe giren uygulama Paris ve çevresinde geçerli olacak ve binlerce aracı kapsayacak. Ayrıca kurala uymayan sürücülere ise para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa’da hava kirliliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni düzenleme bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Başkent Paris’i de kapsayan İle-de-France bölgesinde, belirli sınıftaki araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Uygulama, bölgedeki yüz binlerce araç sahibini doğrudan etkiliyor.
TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLAR BELLİ OLDU
Yeni uygulamaya göre, Crit’Air 3 kategorisinde yer alan araçlar artık A86 çevre yolu içerisinde trafiğe çıkamayacak.
Bu kapsamda trafiğe kapatılan araçlar şunlar:
2006 ve öncesi model benzinli araçlar
2011 ve öncesi model dizel araçlar
Yasak, Renault Clio III, Volkswagen Golf V ve Renault Twingo II gibi modelleri de kapsıyor. Bu araçlar, bölgedeki toplam taşıt sayısının yaklaşık yüzde 22’sini oluşturuyor.
KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
Yeni kuralları ihlal eden sürücülere 68 Euro (Yaklaşık 2.940 TL) para cezası uygulanacak. Denetimler özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaştırıldı. Fransa, bu süreci daha da ileri taşıyarak 2026 yılında otomatik radar sistemlerini devreye almayı planlıyor. Böylece denetimlerin tamamen dijitalleşmesi hedefleniyor.
YASAK NEDEN GETİRİLDİ?
Fransa bu adımı, özellikle büyük şehirlerde artan hava kirliliğiyle mücadele ve kamu sağlığını koruma amacıyla attı. Yapılan araştırmalara göre ülkede hava kirliliği, her yıl yaklaşık 50 bin erken ölüme neden oluyor. Hükümet, bu düzenlemeyi çevreyi korumanın ötesinde bir halk sağlığı önlemi olarak değerlendiriyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN VERGİ İNDİRİMİ DEVREYE GİRDİ
Yeni uygulamanın araç sahipleri için mağduriyet yaratmaması adına bazı destek programları da yürürlüğe konuldu. Elektrikli ve çevre dostu araçlara geçişi teşvik etmek amacıyla çeşitli sübvansiyonlar ve vergi indirimleri sunuluyor.
Bu adım, yalnızca bir trafik düzenlemesi değil, Paris ve çevresinin daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevreye dönüşme hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor.