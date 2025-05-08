14 Şirket Temettü Kararını Açıkladı, Yatırımcılar Beklentilerinin Altında Kaldı

Temettü kararlarını duyuran şirketler arasında Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM), Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN), Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG), Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ), Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN),