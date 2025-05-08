14 Şirket Temettü Kararını Açıkladı, Yatırımcılar Beklentilerinin Altında Kaldı
Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 14 şirket, temettüye ilişkin kararlarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan kararlar, birçok yatırımcı açısından beklentilerin gerisinde kaldı. Şirketlerin önemli bir kısmı kar payı dağıtımı yapmama yönünde tercih kullanırken, sınırlı sayıdaki şirket kısmi dağıtım yapacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Temettü kararlarını duyuran şirketler arasında Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM), Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN), Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG), Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ), Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN),
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO), Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA), Loras Holding A.Ş. (LRSHO), Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) ve Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER) temettü dağıtmama kararı aldı.
KISMİ DAĞITIM KARARLARI AÇIKLANDI
Bazı şirketler ise sınırlı tutarda temettü dağıtacağını bildirdi. Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL), 9 Mayıs tarihinde hisse başına brüt 0,10 TL, net 0,085 TL temettü vereceğini duyurdu.
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO), 30 Eylül’e kadar hisse başına brüt ve net 0,0610621 TL temettü ödeyecek. Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR) ise 31 Aralık’a kadar hisse başına brüt 0,7130124 TL, net 0,6060605 TL temettü dağıtacak.
YATIRIMCILAR KARARLARDAN MEMNUN KALMADI
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) de kar payından karşılanmak üzere %5 oranında pay dağıtacağını açıklarken, yatırımcıların büyük bölümü, genel olarak açıklanan kararların düşük oranlı veya sıfır dağıtımlı olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.