14 Gün İzinle 45 Gün Tatil Yapmanın Formülü Ortaya Çıktı! Yeni Yılda Kafa Dinlemeye Doyacaksınız
2025 yılı, tatil planı yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. 14 günlük yıllık izin ile toplamda 45 gün izin yapabilmek mümkün. Nasıl mı? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
2025’te toplam 15 günlük resmi tatilin bulunuyor. Bu yöntemle, yalnızca 14 gün izin alarak 45 güne kadar tatil yapabilirsiniz. İşte 2025 resmi tatil günleri ve tatil süresini uzatma ipuçları…
RESMİ TATİL TAKVİMİ VE PLANLAMA TAKTİKLERİ
1. YILBAŞI TATİLİ
Tarih: 1 Ocak Çarşamba
Öneri: 30-31 Aralık’ta izin alarak, hafta sonu ile birlikte tatilinizi 5 güne çıkarabilirsiniz.
2. RAMAZAN BAYRAMI
Tarih: 30 Mart Pazar - 1 Nisan Salı
Öneri: 28-29 Mart tarihlerinde izin alarak toplamda 5 günlük bir tatil yapabilirsiniz.
3. 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Tarih: 23 Nisan Çarşamba
Öneri: 22 ve 24 Nisan’da izin alarak tatilinizi 5 güne uzatabilirsiniz.
4. 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Tarih: 1 Mayıs Perşembe
Öneri: 3 Mayıs Cuma günü izin alarak 4 günlük bir tatil planı yapabilirsiniz.
5. 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Tarih: 19 Mayıs Pazartesi
Öneri: 16 Mayıs Cuma günü izin alarak hafta sonu ile birleştirerek 4 günlük bir tatil yapabilirsiniz.
6. KURBAN BAYRAMI
Tarih: 5 Haziran Perşembe (Arife) - 9 Haziran Pazartesi
Öneri: Çarşamba günü yarım gün izin alarak toplamda 10 günlük bir tatil planı oluşturabilirsiniz.
7. 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
Tarih: 15 Temmuz Salı
Öneri: 14 Temmuz Pazartesi günü izin alarak hafta sonu ile birlikte 4 günlük bir tatil yapabilirsiniz.
8. 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Tarih: 30 Ağustos Cumartesi
Öneri: 29 Ağustos Cuma günü izin alarak 3 günlük bir tatil fırsatı elde edebilirsiniz.
9. 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Tarih: 29 Ekim Çarşamba
Öneri: 28 Ekim Salı günü yarım gün izin alarak tatilinizi 5 güne kadar uzatabilirsiniz.
2025’TE TATİL SÜRESİ NASIL UZATILIR?
Resmi tatilleri hafta sonları ve izin günleriyle birleştiren çalışanlar, yalnızca 14 gün izin alarak toplamda 45 gün tatil yapabilir.