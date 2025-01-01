14 Gün İzinle 45 Gün Tatil Yapmanın Formülü Ortaya Çıktı! Yeni Yılda Kafa Dinlemeye Doyacaksınız

2025 yılı, tatil planı yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. 14 günlük yıllık izin ile toplamda 45 gün izin yapabilmek mümkün. Nasıl mı? İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi

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14 Gün İzinle 45 Gün Tatil Yapmanın Formülü Ortaya Çıktı! Yeni Yılda Kafa Dinlemeye Doyacaksınız - Resim: 1

2025’te toplam 15 günlük resmi tatilin bulunuyor. Bu yöntemle, yalnızca 14 gün izin alarak 45 güne kadar tatil yapabilirsiniz. İşte 2025 resmi tatil günleri ve tatil süresini uzatma ipuçları…

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14 Gün İzinle 45 Gün Tatil Yapmanın Formülü Ortaya Çıktı! Yeni Yılda Kafa Dinlemeye Doyacaksınız - Resim: 2

RESMİ TATİL TAKVİMİ VE PLANLAMA TAKTİKLERİ

1. YILBAŞI TATİLİ

Tarih: 1 Ocak Çarşamba

Öneri: 30-31 Aralık’ta izin alarak, hafta sonu ile birlikte tatilinizi 5 güne çıkarabilirsiniz.

2. RAMAZAN BAYRAMI

Tarih: 30 Mart Pazar - 1 Nisan Salı

Öneri: 28-29 Mart tarihlerinde izin alarak toplamda 5 günlük bir tatil yapabilirsiniz.

3. 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Tarih: 23 Nisan Çarşamba

Öneri: 22 ve 24 Nisan’da izin alarak tatilinizi 5 güne uzatabilirsiniz.

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14 Gün İzinle 45 Gün Tatil Yapmanın Formülü Ortaya Çıktı! Yeni Yılda Kafa Dinlemeye Doyacaksınız - Resim: 3

4. 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Tarih: 1 Mayıs Perşembe

Öneri: 3 Mayıs Cuma günü izin alarak 4 günlük bir tatil planı yapabilirsiniz.

5. 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Tarih: 19 Mayıs Pazartesi

Öneri: 16 Mayıs Cuma günü izin alarak hafta sonu ile birleştirerek 4 günlük bir tatil yapabilirsiniz.

6. KURBAN BAYRAMI

Tarih: 5 Haziran Perşembe (Arife) - 9 Haziran Pazartesi

Öneri: Çarşamba günü yarım gün izin alarak toplamda 10 günlük bir tatil planı oluşturabilirsiniz.

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14 Gün İzinle 45 Gün Tatil Yapmanın Formülü Ortaya Çıktı! Yeni Yılda Kafa Dinlemeye Doyacaksınız - Resim: 4

7. 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Tarih: 15 Temmuz Salı

Öneri: 14 Temmuz Pazartesi günü izin alarak hafta sonu ile birlikte 4 günlük bir tatil yapabilirsiniz.

8. 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Tarih: 30 Ağustos Cumartesi

Öneri: 29 Ağustos Cuma günü izin alarak 3 günlük bir tatil fırsatı elde edebilirsiniz.

9. 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Tarih: 29 Ekim Çarşamba

Öneri: 28 Ekim Salı günü yarım gün izin alarak tatilinizi 5 güne kadar uzatabilirsiniz.

2025’TE TATİL SÜRESİ NASIL UZATILIR?

Resmi tatilleri hafta sonları ve izin günleriyle birleştiren çalışanlar, yalnızca 14 gün izin alarak toplamda 45 gün tatil yapabilir.

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