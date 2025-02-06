14 Bin Lirayla Yeni Bir İş Kurdu, Şimdi 6 Milyon Dolar Kazanıyor! Teklif Üstüne Teklif Yağıyor

ŞÜPHEYLE KARŞILANAN ÜRÜN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

CharCharms, su şişelerine takılabilen pipetler, başlıklar ve çeşitli aksesuarlar üretiyor. Trecartin, ürünlerini tanıtmak için katıldığı ABC’nin popüler yatırım programı Shark Tank’te yatırımcıların karşısına çıktı. Ancak jüri üyelerinden Kevin O’Leary, ürünleri ilk başta eleştirerek “Piyasada bunun gibi bir sürü saçmalık var” yorumunda bulundu.

Buna rağmen CharCharms, hızla büyümeye devam etti. Trecartin, 2024 yılına ait kesin rakamları paylaşmaktan kaçınsa da, geçen yıl şirketinin 6,5 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı.