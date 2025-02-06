14 Bin Lirayla Yeni Bir İş Kurdu, Şimdi 6 Milyon Dolar Kazanıyor! Teklif Üstüne Teklif Yağıyor
25 yaşındaki Charlotte Trecartin, iş hayatına küçük bir yatırım yaparak başladı ancak kısa sürede büyük bir başarıya ulaştı. Illinois Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra aylık 400 dolar ödeyerek bir TikTok koçu tutan Trecartin, bu kararının iş hayatında dönüm noktası olduğunu söylüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyayı kişisel markasını büyütmek için kullanmayan Trecartin, koçunun yönlendirmesiyle su şişesi aksesuarları üreten şirketi CharCharms hakkında günde üç paylaşım yapmaya başladı. Kısa sürede 80 bin takipçiye ulaşan hesabı, Dick’s Sporting Goods ve Target gibi büyük perakendecilerin ilgisini çekti.
ŞÜPHEYLE KARŞILANAN ÜRÜN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
CharCharms, su şişelerine takılabilen pipetler, başlıklar ve çeşitli aksesuarlar üretiyor. Trecartin, ürünlerini tanıtmak için katıldığı ABC’nin popüler yatırım programı Shark Tank’te yatırımcıların karşısına çıktı. Ancak jüri üyelerinden Kevin O’Leary, ürünleri ilk başta eleştirerek “Piyasada bunun gibi bir sürü saçmalık var” yorumunda bulundu.
Buna rağmen CharCharms, hızla büyümeye devam etti. Trecartin, 2024 yılına ait kesin rakamları paylaşmaktan kaçınsa da, geçen yıl şirketinin 6,5 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı.
YATIRIM TEKLİFLERİ GELDİ AMA ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Programda Trecartin, CharCharms’ın %10 hissesi karşılığında 300 bin dolar yatırım talep etti. O’Leary, %25 hisse karşılığında aynı teklifi yaparken, yatırımcı Daymond John ise %20 hisse için 300 bin dolar teklif etti.
Ancak diğer yatırımcılar aynı ilgiyi göstermedi. Kendi adını taşıyan mücevher markasının kurucusu olan Kendra Scott, ürünlerin pratik olmadığı gerekçesiyle yatırım yapmaktan kaçındı. Scott, “Altı çocuk annesi olarak, her gün kaybolan su şişeleriyle uğraşıyorum. Bu, kaybolacak daha fazla şey demek” diyerek teklifte bulunmadı.
Mark Cuban da pazarı tam olarak bilmediğini belirterek değerlendirmeden çekildi ve O’Leary ile John’un tekliflerini "yağmacı" olarak nitelendirdi.
HERHANGİ BİR ANLAŞMAYA VARAMADI
Trecartin, yatırımcılara %12,5 hisse teklif etti ancak O’Leary ve John, tekliflerini sırasıyla %20 ve %17,5 hisseye kadar düşürdü. Trecartin ise şirketinin %15’inden fazlasını vermek istemediği için herhangi bir anlaşmaya varamadan programdan ayrıldı.
Ancak programın yayınlanmasının ardından CharCharms’ın satışlarında hızlı bir artış yaşandı. Trecartin, yeni perakende ve lisanslama fırsatlarını değerlendirdiğini belirterek, “Başka bir marka fikri geliştirerek Shark Tank’e tekrar başvurmayı umuyorum” dedi.