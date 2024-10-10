133 Kişilik Zabıta Alımına 7 Bin Başvuru! Öğretmen, Mühendis… 46 Bin Liralık Maaş İçin Sıraya Girdiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için ilana çıkmıştı. 3-11 Ekim tarihlerindeki başvurular için rekor başvuru geldi. Boş kadro için 7000 üniversiteli işsiz başvurdu. Başvuranlar arasında ise en çok öğretmenler ve mühendisler olduğu görüldü.

ÖĞRETMEN, MÜHENDİS, MİMAR, GAZETECİ…

Show Aba Haber’de yer alan habere göre, işsizlerin yeni gözde mesleği zabıtalık oldu. Kendi meslek gruplarında istihdam imkânı bulamayanlar kamuda çalışma fırsatını yakalayabilmek için başvuru merkezindeki kuyruklara girmeye başladı. Başvuruların artık son günü olduğu için geçtiğimiz günlere göre yoğunluk azaldı.

Zabıta olabilmek için 1.464 öğretmen başvuru yaptı. İkinci sırayı ise 796 kişiyle mühendisler aldı. Yine mimarlar ve gazeteciler de zabıta olabilmek için işte o sıradaydı.

MAAŞI 50 BİN LİRAYA YAKIN!

Meslek sahibi mezunlara ise başlangıç için 46 bin liralık maaş cazip geldi. 349 siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunu, 237 ilahiyatçı ve maliyeci de zabıtalık sınavlarına girecek.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ‘GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK' ORANI

TÜİK verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Show Tv Ana Haber