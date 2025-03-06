1,30 TL Olacaktı, 2,06’ya Yükseldi! 6 Ayın Dibini Gördü, Akaryakıta İndirimde Rakam Değişti (6 Mart Perşembe Benzin-Mazot Fiyatı)

Ham petrol fiyatları son dört seansta yüzde 5'ten fazla düştükten sonra varil başına 66 dolara yakın işlem görürken Brent petrol fiyatları da dün 70 doların altına kadar çekilmişti. Böylece petrol, ticaret savaşlarının etkisiyle altı ayın en düşük seviyesine yakın seyretti. Bu haber araç sahiplerini sevindirdi. Nedeni ise akaryakıt indirimi beklentisi! Peki benzine mazota indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatlarında güncel durum ne, kaç TL? İşte detaylar…

BENZİNE 2,06 TL İNDİRİM

Benzin litre fiyatı geçtiğimiz gün 1,15 TL düşmüştü. Bugün gelen son dakika haberine göre benzinde bir indirim daha bekleniyor. İndirimin yarından itibaren geçerli olacağı ve rakamın da 1,30 TL olacağı öğrenilmişti. Ancak petroldeki kayıplar artınca rakam da yükseldi. Benzin litre fiyatlarına gelecek indirim 2,06 TL oldu.

Motorin grubunda ise geçtiğimiz günlerde 1,43 TL indirim gelmişti. Şu an için mazot fiyatında herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

6 MART PERŞEMBE GÜNCEL BENZİN MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında motorin fiyatı 46,46 TL seviyesinde bulunuyor. Avrupa yakasında ise 46,57 TL’den satılıyor. Benzin fiyatları da Avrupa yakasında 45,28 TL ve Anadolu yakasında ise 45,12 TL seviyelerinde bulunuyor.

İzmir’de güncel mazot litre fiyatı 47,68 TL’den satışa sunuluyor. Benzin 46,22 liradan tabelaya yansıyor.

Ankara’da motorin fiyatları 47,29 TL, benzin de 45,83 TL seviyesinde bulunuyor.