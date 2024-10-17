130 Bin Ağaçta Hasadı Başladı: Kilosu 150 TL! Vücudu Magnezyum, Potasyum ve Bakıra Doyuruyor, Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor

Elazığ Yurtbaşı beldesinde, ceviz üreticisi Yasin Akyol ve ailesi, sabahın erken saatlerinde ceviz ağaçlarından hasat yapmaya başladı. Ağaçlardan makinelerle silkelenen cevizler, ardından çubuklarla düşürülüyor. Toplanan cevizler, kabuklarından ayrıldıktan sonra kurutulmaya bırakılıyor. Hasadın ardından, cevizler yaş haliyle 120 TL, kurutulduktan sonra ise 150 TL’den alıcı buluyor.

CEVİZİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Ceviz, besin değeri yüksek ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan bir kuruyemiştir. İçeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını desteklerken, kolesterol seviyelerini dengeleyip vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Araştırmalara göre, düzenli ceviz tüketimi kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

Ceviz ayrıca beyin sağlığı için de önemli bir besindir. İçerdiği omega-3 yağ asitleri ve polifenoller, beyin fonksiyonlarını güçlendirir ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatır. Yaşlı bireylerde hafıza kaybı riskini azaltma potansiyeline sahip olan ceviz, zihinsel sağlığı korumada da etkilidir. Ayrıca, E vitamini ve folat gibi bileşenleri sayesinde depresyon ve anksiyete belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olabilir.