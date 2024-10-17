130 Bin Ağaçta Hasadı Başladı: Kilosu 150 TL! Vücudu Magnezyum, Potasyum ve Bakıra Doyuruyor, Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor
Elazığ’da, sonbaharın gelişiyle birlikte yaklaşık 130 bin ceviz ağacında hasat başladı. Üreticilerin yoğun emekle topladığı cevizlerin yaş hali 120, kuru hali ise 150 liradan satışa sunuluyor. Peki, cevizin sağlığa faydaları nelerdir? Ceviz hangi hastalıklara iyi gelir? İşte cevizin tüm detayları...
Kaynak: Haber Merkezi
Elazığ Yurtbaşı beldesinde, ceviz üreticisi Yasin Akyol ve ailesi, sabahın erken saatlerinde ceviz ağaçlarından hasat yapmaya başladı. Ağaçlardan makinelerle silkelenen cevizler, ardından çubuklarla düşürülüyor. Toplanan cevizler, kabuklarından ayrıldıktan sonra kurutulmaya bırakılıyor. Hasadın ardından, cevizler yaş haliyle 120 TL, kurutulduktan sonra ise 150 TL’den alıcı buluyor.
CEVİZİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Ceviz, besin değeri yüksek ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan bir kuruyemiştir. İçeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını desteklerken, kolesterol seviyelerini dengeleyip vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Araştırmalara göre, düzenli ceviz tüketimi kalp hastalıkları riskini azaltabilir.
Ceviz ayrıca beyin sağlığı için de önemli bir besindir. İçerdiği omega-3 yağ asitleri ve polifenoller, beyin fonksiyonlarını güçlendirir ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatır. Yaşlı bireylerde hafıza kaybı riskini azaltma potansiyeline sahip olan ceviz, zihinsel sağlığı korumada da etkilidir. Ayrıca, E vitamini ve folat gibi bileşenleri sayesinde depresyon ve anksiyete belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olabilir.
SİNDİRİM SİSTEMİNE BÜYÜK ETKİSİ VAR VE KİLO KONTROLÜ SAĞLIYOR
Ceviz, yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini düzenler ve bağırsak sağlığını korur. Lif oranı yüksek olduğu için tokluk hissi vererek kilo kontrolünü destekler ve sağlıklı beslenme planlarında ideal bir atıştırmalık olarak tercih edilir.
KEMİKLERİ ÇELİK GİBİ YAPIYOR
Magnezyum, bakır ve manganez gibi mineraller bakımından zengin olan ceviz, kemik sağlığını güçlendirir ve metabolizma süreçlerine katkı sağlar. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren ceviz, içerdiği besin öğeleriyle vücudun direncini artırır.