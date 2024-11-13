13 Yıl Önce Ekti Kimse İnanmadı Ama Başardı: 31 Milyon 590 Bin Lira Kazandı

HASAT ALANLARI GENİŞLİYOR

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, kentte bu yıl 20 bin dekar alanda nar üretimi yapıldığını belirterek, "Bu yılki rekoltenin geçen yıla yakın olması bekleniyor. Deprem nedeniyle çiftçilerimizin biraz kendilerine odaklanması nedeniyle ekim alanlarında büyük bir artış olmadı, ancak ilerleyen yıllarda nar ekili alanlarımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.