13 Yıl Önce Ekti Kimse İnanmadı Ama Başardı: 31 Milyon 590 Bin Lira Kazandı
Adıyaman'da 20 bin dekar alanda yetiştirilen narın hasadına başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçtiğimiz yıl 19 bin 214 dekarda üretilen 43 bin 159 ton nar ile 431 milyon 590 bin lira gelir elde edildi.
Kaynak: AA
Bu yıl da hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, mevsimlik tarım işçileri sabahın erken saatlerinden itibaren narları özenle toplayarak, büyük bir titizlikle paketleyip ihraç edilmeye hazır hale getiriyor.
HASAT ALANLARI GENİŞLİYOR
Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, kentte bu yıl 20 bin dekar alanda nar üretimi yapıldığını belirterek, "Bu yılki rekoltenin geçen yıla yakın olması bekleniyor. Deprem nedeniyle çiftçilerimizin biraz kendilerine odaklanması nedeniyle ekim alanlarında büyük bir artış olmadı, ancak ilerleyen yıllarda nar ekili alanlarımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.
İHRACAT VE ORGANİK ÖZELLİK
Adıyaman narı, başta Almanya ve Rusya olmak üzere yurtdışına ihraç ediliyor. Kıyas, Adıyaman narını diğer illerin narlarından ayıran en önemli özelliğin organik olması olduğunu vurguladı. Bu özelliği sayesinde ihracat pazarlarında ön planda yer aldıklarını belirtti.
Narın, Adıyaman için önemine değinen Kıyas, "Nar ilimizde giderek daha fazla gelişiyor. Şu anda nar yetiştiriciliğinde Türkiye'de 13. sıradayız. Ayrıca, soğuk hava depolarımız yeterli düzeyde bulunuyor ve üreticilerimiz narlarını burada muhafaza edebilecekler" diye konuştu.
ÜRETİCİLER İHRACATTAN MEMNUN
13 yıldır nar üreticiliği yapan Halil Gürsoy, "Bahçemi 13 yıl önce kurdum ve 3 yılın ardından ürün almaya başladık. Son 5 yıldır ise 200 tonun üzerinde ürün topluyoruz. Avrupa, narlarımızı bizden alıyor ve biz de ihracat yaparak mutlu oluyoruz. Üretimimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Gürsoy, Avrupa'dan gelen talep nedeniyle üretimlerinin devam edeceğini belirtti.